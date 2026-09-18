Em sabatina, candidatos ao Senado discutem reforma tributária, fim da escala 6x1 e bets

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Mendonça Filho, Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha participaram de sabatina da Fecomércio-PE e também discutiram empregos, tecnologia e a crise do STF

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Os candidatos ao Senado por Pernambuco, Mendonça Filho (PL), Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD), participaram de sabatina promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE) na tarde desta sexta-feira (18).

O encontro encerrou a série de entrevistas com os postulantes, que havia recebido, na última quinta-feira (17), os candidatos Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT) e Paulo Rubem Santiago (Rede).

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A conversa teve como foco temas relacionados ao desenvolvimento econômico, tecnologia, inovação, geração de empregos, comércio exterior e reforma tributária. Durante a sabatina, os candidatos apresentaram propostas e defenderam posições sobre a relação entre o setor produtivo, trabalhadores e poder público, além de assuntos que estão em discussão no Congresso Nacional.

Mendonça Filho

O candidato do PL defendeu mudanças na reforma tributária que está prevista para começar a ser implementada em 2027. Segundo ele, a discussão não deveria ser pela rejeição integral da reforma, mas pela revisão de pontos que possam contribuir para a redução da carga tributária.

Mendonça também disse que pretende, caso eleito, atuar pela busca do equilíbrio fiscal sem aumento da carga tributária. Na avaliação dele, a elevação de impostos penaliza tanto trabalhadores quanto o setor produtivo.

Sobre comércio exterior, defendeu a competitividade equilibrada com os produtos nacionais: "Eu defendo de forma muito enfática, que a gente deve assegurar preços competitivos para quem consome produtos importados, mas sempre fazendo com que o produto nacional não venha competir em condição desigual".

O deputado federal também abordou o fim da escala 6x1. Ele afirmou ter votado a favor da proposta e defendeu mais tempo de descanso para os trabalhadores, mas também falou em garantir maior autonomia nas relações de trabalho.

Na área de tecnologia, comentou sobre o uso da Inteligência Artificial. "Acho que você tem que ter uma regulação mínima, não pode ser um território livre, mas ela não pode ser uma regulação que interfira na criatividade, na capacidade de inovação", disse.

Ele ainda afirmou que o acesso à tecnologia será importante para a competitividade das empresas brasileiras. Para ele, a discussão sobre I.A não deve ficar restrita ao setor de tecnologia.

"Quando você tem uma empresa brasileira que não tem acesso a inteligência artificial, no mesmo patamar que uma empresa americana ou uma empresa chinesa, significa dizer que ela vai perder espaço de competição em termos internacionais", afirmou.

Ao ser questionado sobre as casas de aposta, Mendonça defendeu mecanismos de restrição à publicidade e ao acesso, especialmente para crianças, adolescentes e beneficiários de programas sociais.

Eduardo da Fonte

Candidato do PP, Eduardo defendeu que a discussão sobre a escala 6x1 considere também os impactos sobre a geração de empregos e a situação financeira das empresas. Segundo ele, é necessário conciliar a proteção ao trabalhador com a manutenção dos postos de trabalho.

O candidato também destacou a necessidade de discutir a concessão da Transnordestina e cobrou uma definição sobre a conclusão do trecho da ferrovia em Pernambuco. O deputado federal defendeu que, caso a concessionária não cumpra os prazos, o contrato seja revisto.

Na reforma tributária, Eduardo da Fonte afirmou que o modelo aprovado não foi o ideal, mas considerou que foi a reforma possível. Ele defendeu novos ajustes, principalmente para reduzir a complexidade do sistema e os custos enfrentados pelas empresas.

O candidato também criticou a redução de impostos. "Antes de diminuir o imposto de importação, nós precisamos diminuir o imposto de quem produz no Brasil, quem gera emprego e renda aqui", disse.

Por fim, defendeu uma regulamentação mais rígida das casas de aposta no Brasil. "Nós precisamos regulamentar as bets no Brasil, nós não podemos deixar as bets tomarem conta do nosso país. Abrir o celular é a mesma coisa que abrir um cassino", declarou.

Segundo ele, a expansão das plataformas de apostas e a presença da publicidade em diferentes espaços têm provocado impactos na população. "O vício tem devastado as famílias. Nós temos um dano hoje igual ao do álcool e das drogas, dentro das casas de todo o povo pernambucano através das bets", afirmou.

O candidato também defendeu medidas mais duras contra as plataformas. "Vamos atuar duramente no Senado da República para que a gente possa proibir isso que está acontecendo, com publicidade em todos os lugares", reforçou.

Túlio Gadêlha

O deputado federal e candidato pelo PSD defendeu uma política tributária que considere a função social exercida pelas empresas instaladas em Pernambuco. Para o candidato, negócios que geram empregos, arrecadação e movimentam a economia local não deveriam receber o mesmo tratamento tributário de empresas que atuam de outras formas no mercado.

Na avaliação de Túlio, é necessário criar mecanismos que aumentem a competitividade das empresas instaladas no Estado e reconheçam o impacto econômico gerado por elas.

O candidato também defendeu o fim da escala 6x1 e argumentou que a redução da jornada pode gerar efeitos positivos para trabalhadores e empresas, considerando custos como rotatividade e treinamento de funcionários. "Isso é qualidade de vida do trabalhador e é também lucro para a empresa, que reduz seus custos e, principalmente, tem trabalhadores mais capacitados", declarou.

Na área de tecnologia, Túlio defendeu o incentivo público à formação profissional e afirmou que o Brasil precisa discutir a soberania dos dados dos cidadãos. Segundo ele, o país deve ampliar a capacidade de desenvolver parcerias com empresas nacionais para garantir acesso e controle sobre informações.

Sobre inteligência artificial, o candidato disse que a tecnologia poderá modificar funções desempenhadas atualmente em diferentes setores e defendeu a participação do poder público na discussão sobre os efeitos da I.A no mercado de trabalho.

Túlio também abordou a situação dos trabalhadores de aplicativos. Para ele, é necessário criar uma regulamentação que assegure direitos, mas preserve a possibilidade de escolha do trabalhador sobre o modelo de atuação: "O que o Congresso precisa oferecer é uma escolha e não uma imposição", afirmou.

No encerramento da sabatina, Túlio foi questionado sobre as pesquisas eleitorais e disse encarar os levantamentos "com normalidade", justificando que os eleitores escolhem os candidatos na última semana da campanha eleitoral.

O candidato também defendeu a regulamentação das apostas esportivas, alegando que "não gera empregos saudáveis e prejudica a saúde da população" e que precisam olhar para "a defesa e a saúde mental daquelas pessoas que estão dependentes desse tipo de aposta".

Comentando brevemente sobre a crise do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou ser favorável à investigação de eventuais irregularidades envolvendo os ministros, ressaltando que o processo deveria respeitar o devido processo legal.