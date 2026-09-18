Eleitor indeciso vai saber ver a diferença entre governos Lula e Bolsonaro, diz presidente do PT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Edinho defendeu uma discussão sobre reforma política, declarando que a sociedade está refém de um Congresso que atua como um "balcão de negócios"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta sexta-feira, 18, à Globo News que o eleitor indeciso garantirá a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comparar as gestões dele com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Quando nós aprofundarmos esse debate do Brasil que eles representam e o Brasil que o presidente Lula representa, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse eleitor que está indeciso vai saber fazer a diferença e vai enxergar que a mudança que o Brasil precisa fazer está representada no presidente Lula", disse Edinho.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

O presidente do PT também defendeu uma discussão sobre reforma política, declarando que a sociedade está refém de um Congresso que atua como um "balcão de negócios". Edinho, porém, declarou que o governo trabalhou em harmonia com todos os partidos, exceto os da oposição.

"O governo do presidente Lula tinha representação de todos os partidos políticos, só não tinha representação dos partidos claramente de oposição. O restante das expressões partidárias do Brasil tinham composição no governo. O presidente Lula governou de forma muito ampla", afirmou.

Ao falar sobre Flávio Bolsonaro, Edinho disse que o grupo político dele tentou aplicar um golpe de Estado e arquitetou morte de rivais políticos, em referência às acusações que condenaram Jair Bolsonaro e aliados próximos em outubro do ano passado no julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente do PT também declarou que o opositor de Lula defende que famílias fiquem vulneráveis a armamentos.

"Como você pode falar em mudança, se ele efetivamente representa o velho da política? Como pode falar em segurança pública, quando você condecora miliciano e visita miliciano em presídio? Penso que, quem tem hoje condições de falar de mudança no Brasil é o presidente Lula", disse Edinho.

Outra crítica de Edinho a Flávio, através da gestão de Jair Bolsonaro, foi através dos números da pandemia de covid-19: "Quem abriu 700 mil covas não pode falar em cuidado da população", afirmou.

Leia Também Flávio Bolsonaro repete estratégia do pai e recruta 'fiscais' para as eleições

Gasto público

Na entrevista, Edinho Silva também disse que o governo do presidente Lula "pode ter cometido erros" e que é possível melhorar alguns pontos, como a gestão do gasto público. Mas afirmou que o projeto petista é muito distante do projeto de Flávio Bolsonaro.

"Podemos ter cometido erros no governo, podemos ter desafios para aprimorar o Brasil, tornar o Brasil mais eficiente, melhorar o gasto público, reconhecer que temos muito o que fazer para o Brasil melhorar, mas nosso projeto é muito diferente do deles. Uma coisa é falar de divergências, de aprimorar um projeto, o gasto público, um modelo de Estado. Outra coisa são lideranças que tentam um golpe e arquitetam assassinatos", afirmou.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

