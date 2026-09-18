Datafolha: STF tem 48% de desconfiança no país, maior índice da série desde 2012
Pesquisa também avaliou a confiança no Congresso, partidos, Presidência da República, Judiciário, Forças Armadas, imprensa e grandes empresas
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O Supremo Tribunal Federal (STF) atingiu o maior percentual de desconfiança desde o início da série histórica do Datafolha, em 2012. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (18), 48% dos eleitores brasileiros afirmam não confiar na Corte. O índice de setembro é cinco pontos percentuais superior ao registrado em março, quando 43% tinham essa avaliação.
Com o resultado, o STF passa a apresentar, numericamente, o maior nível de desconfiança entre as instituições analisadas pelo instituto. Além dos 48% que dizem não confiar, 35% afirmam confiar um pouco no Supremo e 14%, confiar muito.
A pesquisa foi realizada em meio a uma sequência de episódios de tensão envolvendo ministros do Supremo. Nas últimas semanas, o tribunal passou a ser alvo de discussões relacionadas ao caso Master, após André Mendonça retirar o sigilo de um relatório da Polícia Federal que mencionava mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Até então, o recorde de desconfiança do STF havia sido registrado justamente na pesquisa de março. Ao longo da série histórica, partidos políticos, Congresso Nacional e Presidência da República já ocuparam a primeira posição nesse indicador.
Congresso e partidos
O Congresso Nacional aparece próximo ao STF. Atualmente, 45% dos entrevistados dizem não confiar em deputados e senadores, mesmo percentual de março. Outros 43% afirmam confiar um pouco na instituição, enquanto 11% dizem confiar muito.
Entre os partidos políticos, a desconfiança também chega a 45%. O resultado representa uma queda de sete pontos em relação a março, quando 52% dos eleitores afirmavam não confiar nas siglas. O maior índice registrado para os partidos foi de 69%, em junho de 2017.
A pesquisa aponta ainda que 44% confiam um pouco nos partidos e 9% dizem confiar muito.
Presidência da República
A Presidência da República registra 42% de desconfiança, um ponto abaixo do resultado de março. O percentual dos que afirmam confiar muito passou de 22% para 25%, enquanto os que confiam um pouco passaram de 34% para 32%.
O maior índice de desconfiança em relação à Presidência na série do Datafolha foi de 65%, registrado em junho de 2017.
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Outras instituições
O levantamento também mediu a confiança dos eleitores em outras instituições. A imprensa tem 33% de desconfiança, enquanto 44% dizem confiar um pouco e 22%, muito.
Entre as grandes empresas brasileiras, 23% afirmam não confiar, 46% confiam um pouco e 29% confiam muito.
O Poder Judiciário registra 38% de desconfiança. Outros 43% dizem confiar um pouco e 17%, muito.
Já as Forças Armadas apresentam 25% de desconfiança, com 39% dos entrevistados afirmando confiar um pouco e 34%, muito.
Pesquisa
O levantamento foi realizado pelo Datafolha a pedido da Globo e do jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 2.002 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 15 e 16 de setembro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.