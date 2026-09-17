Raquel Lyra cita PSB ao criticar furto de bandeiras e suposta infiltração em ato; João rebate

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Governadora afirmou que política em Pernambuco "ultrapassou limites" e que o caso foi denunciado às autoridades competentes para apuração do caso

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Na primeira fala no debate da TV Nova, nesta quinta-feira (17), a candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), criticou o PSB, partido de João Campos, ao citar o episódio envolvendo o furto de bandeiras de sua campanha e a suposta infiltração de militantes em um ato no Recife.



"Durante os últimos dias, a política em Pernambuco ultrapassou limites que jamais deveriam ter sido ultrapassados. Ontem, pessoas ligadas ao PSB foram detidas roubando material nosso, colocando militantes supostamente nossos com camisas roxas, mas que não eram ligados à nossa campanha para participar supostamente de um ato do candidato a presidente da república. Já disse que sou Pernambuquista. E que violência em Pernambuco não. Não tem lado e nem tem justificativa", discursou.

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Segundo a coligação, havia suspeita de que os itens seriam usados para infiltrar falsos militantes em um ato do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

“Tudo aquilo que aconteceu foi denunciado às autoridades competentes e precisa ser apurado. E todo aquele que tiver responsabilidade precisa responder sobre isso. Pernambuco está acima de todos os interesses de qualquer um de nós”, afirmou a governadora.

Resposta de João Campos

Em direito de resposta, João Campos (PSB) rebateu as acusações de Raquel Lyra sobre um suposto “gabinete do ódio” para atacá-la e defendeu que o debate fosse concentrado em propostas para Pernambuco. O candidato também afirmou ter acionado a Justiça contra Amisadai pelas acusações.

“Eu faço política respeitando as pessoas. O debate é no campo das ideias. Fazer uma ilação em torno disso não é responsável com a audiência que está nos acompanhando. Eu estou aqui para discutir o futuro de Pernambuco.”