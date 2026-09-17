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PF marca para 30 de setembro depoimentos de Daniel Vorcaro e do pai dele, Henrique Vorcaro

Segundo a PF, o grupo "A Turma" teria sido financiado pelo banqueiro para monitorar pessoas, obter dados sigilosos e pressionar opositores

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/09/2026 às 18:52 | Atualizado em 17/09/2026 às 19:06
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, atualmente preso
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, atualmente preso - DIVULGAÇÃO

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A Polícia Federal marcou para o dia 30 de setembro os depoimentos do banqueiro Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro, no inquérito que investiga a atuação do grupo conhecido como "A Turma". Os interrogatórios são apontados como a fase final da investigação antes do encerramento do procedimento.

Segundo a apuração da PF, o grupo teria sido financiado e mobilizado por Daniel Vorcaro para realizar atividades como monitoramento de pessoas, obtenção de informações relacionadas a processos sob sigilo e ações de pressão contra indivíduos que contrariavam interesses do banqueiro.

Os depoimentos haviam sido inicialmente previstos, mas foram adiados após solicitação da defesa e posteriormente reagendados pelos investigadores. A defesa de Daniel Vorcaro confirmou a realização da oitiva na nova data e que acontecerá às 14 horas o depoimento do banqueiro, além disso afirmou que o caso corresponde ao processo no qual ele está preso.

Daniel Vorcaro e Henrique Vorcaro estão detidos preventivamente no âmbito do inquérito. A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que a atuação do grupo poderia comprometer o andamento das investigações.

O depoimento de Daniel Vorcaro deve ocorrer por videoconferência. O banqueiro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, enquanto Henrique Vorcaro está preso na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG).


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