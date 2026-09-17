Frente Popular pede ao MPE investigação sobre contrato de R$ 2,5 milhões da campanha de Raquel
Empresa tinha policial civil como administrador quando foi contratada por R$ 2,5 milhões para gerir a militância da campanha de Raquel
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A Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato ao Governo do Estado João Campos (PSB), acionou o Ministério Público Eleitoral (MPE), nesta quinta-feira (17), para pedir uma investigação sobre um contrato de R$ 2,5 milhões da campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) com uma empresa que tinha como sócio-administrador, na época da contratação, o policial civil Uberdan de Menezes Matos Junior.
O contrato com a Rede de Negócios e Produção de Eventos Ltda., datado de 28 de agosto, aparece na prestação de contas eleitoral como destinado a “serviço de contratação e gestão de militância”. Segundo a representação apresentada pela Frente Popular, Uberdan ainda administrava formalmente a empresa quando o negócio foi firmado.
Uberdan é o policial que aparece armado em imagens da confusão registrada na quarta-feira (16), durante um ato do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), no Recife. Houve disparos durante o episódio e uma pessoa ficou ferida. A Frente Popular também pede que as circunstâncias da atuação do agente sejam investigadas.
Frente Popular questiona contrato e prestação de contas
Na notícia de fato, a coligação de João Campos pede que o MPE apure a escolha da fornecedora, a execução dos serviços e a destinação dos recursos. Na consulta citada pela representação, o contrato de R$ 2,5 milhões aparecia como o maior gasto individual informado pela candidatura de Raquel à Justiça Eleitoral.
Outro ponto levantado pela Frente Popular envolve a prestação de contas. Segundo a coligação, um relatório transmitido em 8 de setembro informava R$ 11,827 milhões em receitas e nenhuma despesa, apesar de o contrato com a Rede de Negócios estar datado de 28 de agosto.
A representação afirma que uma consulta feita em 13 de setembro ainda mostrava as despesas zeradas. Já na manhã desta quinta-feira, o DivulgaCandContas apresentava R$ 7,63 milhões em despesas, incluindo o lançamento de R$ 2,5 milhões para a empresa, com data de 28 de agosto.
Por isso, a Frente Popular pede que a Justiça Eleitoral preserve o histórico de transmissões, retificações e acessos ao sistema para esclarecer quando a despesa foi incluída e qual justificativa foi apresentada para a alteração.
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A coligação também questiona uma mudança no quadro societário da empresa. De acordo com os documentos anexados, Sandra Nazaré Chagas do Amaral, mãe de Uberdan, passou a figurar como sócia-administradora em 2 de setembro, cinco dias depois da data do contrato.
A Frente Popular pede que seja apurado se houve uma transferência efetiva da administração ou se Uberdan continuou atuando na gestão da empresa. A própria representação ressalta que o parentesco, isoladamente, não caracteriza irregularidade e que a hipótese depende de investigação.
O documento também afirma que a empresa estava em situação cadastral irregular quando foi contratada e pede que Receita Federal e Secretaria da Fazenda de Pernambuco forneçam o histórico oficial para esclarecer a condição da fornecedora na época da contratação.
A Frente Popular questiona ainda a compatibilidade entre a atividade empresarial e a condição de Uberdan como policial civil. A representação cita o Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco, que inclui entre as transgressões disciplinares a participação na gerência ou administração de empresas.
Pedido de investigação
Entre as diligências solicitadas estão a apresentação do contrato, notas fiscais, comprovantes de pagamento e documentos sobre os serviços prestados, além da identificação dos militantes contratados e do levantamento da movimentação financeira da empresa. A coligação também pede a preservação do histórico da prestação de contas eleitoral.
A representação menciona ainda hipóteses de ilícitos eleitorais e crimes conexos, entre eles apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral e lavagem de dinheiro. As suspeitas são apresentadas pela Frente Popular como pontos a serem investigados e não como irregularidades já comprovadas. O próprio documento reconhece que essas hipóteses dependem de provas ainda não produzidas.
Ao final, a coligação pede a abertura de procedimento investigatório criminal eleitoral e que o MPE avalie eventuais medidas na esfera eleitoral a partir do resultado das apurações. Também solicita o envio de cópias ao Ministério Público de Pernambuco e à Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social para análise dos fatos relacionados à atuação do policial.
O Jornal do Commercio procurou a campanha de Raquel Lyra para pedir esclarecimentos sobre a contratação da empresa, a relação de Uberdan com a campanha, a prestação de contas e a atuação do policial no episódio de quarta-feira. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.