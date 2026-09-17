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Política | Notícia

Datafolha: Lula tem 46%, Flávio 44% no 2º turno para Presidência

Resultado aponta empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, mantendo o cenário da pesquisa anterior

Por Mariana de Sousa Publicado em 17/09/2026 às 19:25 | Atualizado em 17/09/2026 às 20:21
Montagem de fotos do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência
Montagem de fotos do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência - Ricardo Stuckert /Andressa Anholete

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A nova Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) aponta empate técnico entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 44%. A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento.

O resultado mantém o mesmo cenário registrado na pesquisa anterior do instituto, divulgada em agosto. Na ocasião, Lula também tinha 46%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 44%, configurando empate técnico entre os dois candidatos.

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Brancos, nulos ou nenhum somam 8%, enquanto os indecisos são 1%, mesmos percentuais registrados na pesquisa anterior.

Lula x Ronaldo Caiado

Na simulação de segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás registra 42%. Em relação à pesquisa anterior, Lula manteve o mesmo percentual, enquanto Caiado oscilou de 41% para 42%. Em branco, nulo ou nenhum somam 10%, e 2% dos entrevistados estão indecisos.

Lula x Romeu Zema

Contra Romeu Zema, Lula tem 49% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 39%. O petista oscilou um ponto para cima em relação ao levantamento anterior, quando tinha 48%, enquanto Zema manteve os 39%. Brancos, nulos ou nenhum representam 11%, e 2% estão indecisos.

Lula x Renan Santos

No cenário de segundo turno contra Renan Santos, Lula aparece com 47%, enquanto o candidato do Missão registra 38%. O presidente oscilou um ponto para baixo em relação à pesquisa anterior, e Renan passou de 37% para 38%. O percentual de eleitores que optam por branco, nulo ou nenhum subiu de 12% para 13%, enquanto os indecisos permanecem em 2%.

Lula x Augusto Cury

Na disputa com Augusto Cury, Lula e o candidato do Avante aparecem empatados, com 44% das intenções de voto cada. Lula oscilou de 45% para 44%, enquanto Cury passou de 43% para 44%, deixando os dois com o mesmo percentual no levantamento.

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Brancos, nulos ou nenhum permanecem em 10%, e o percentual de indecisos caiu de 2% para 1%.

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No primeiro turno, Lula aparece com 39%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 36%, também em situação de empate técnico considerando a margem de erro. Augusto Cury (Avante) tem 6%, Ronaldo Caiado (PSD), 4%, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo), 2%.

O levantamento atual ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, em 125 municípios, entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.


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Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.