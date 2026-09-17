Datafolha: Lula tem 46%, Flávio 44% no 2º turno para Presidência
Resultado aponta empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, mantendo o cenário da pesquisa anterior
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A nova Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) aponta empate técnico entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 44%. A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento.
O resultado mantém o mesmo cenário registrado na pesquisa anterior do instituto, divulgada em agosto. Na ocasião, Lula também tinha 46%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 44%, configurando empate técnico entre os dois candidatos.
Brancos, nulos ou nenhum somam 8%, enquanto os indecisos são 1%, mesmos percentuais registrados na pesquisa anterior.
Lula x Ronaldo Caiado
Na simulação de segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás registra 42%. Em relação à pesquisa anterior, Lula manteve o mesmo percentual, enquanto Caiado oscilou de 41% para 42%. Em branco, nulo ou nenhum somam 10%, e 2% dos entrevistados estão indecisos.
Lula x Romeu Zema
Contra Romeu Zema, Lula tem 49% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 39%. O petista oscilou um ponto para cima em relação ao levantamento anterior, quando tinha 48%, enquanto Zema manteve os 39%. Brancos, nulos ou nenhum representam 11%, e 2% estão indecisos.
Lula x Renan Santos
No cenário de segundo turno contra Renan Santos, Lula aparece com 47%, enquanto o candidato do Missão registra 38%. O presidente oscilou um ponto para baixo em relação à pesquisa anterior, e Renan passou de 37% para 38%. O percentual de eleitores que optam por branco, nulo ou nenhum subiu de 12% para 13%, enquanto os indecisos permanecem em 2%.
Lula x Augusto Cury
Na disputa com Augusto Cury, Lula e o candidato do Avante aparecem empatados, com 44% das intenções de voto cada. Lula oscilou de 45% para 44%, enquanto Cury passou de 43% para 44%, deixando os dois com o mesmo percentual no levantamento.
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Brancos, nulos ou nenhum permanecem em 10%, e o percentual de indecisos caiu de 2% para 1%.
No primeiro turno, Lula aparece com 39%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 36%, também em situação de empate técnico considerando a margem de erro. Augusto Cury (Avante) tem 6%, Ronaldo Caiado (PSD), 4%, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo), 2%.
O levantamento atual ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, em 125 municípios, entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.