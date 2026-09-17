Candidatos ao Senado apresentam propostas para economia e desenvolvimento em sabatina da Fecomércio

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Jornada de trabalho, soberania tecnológica, crédito e obras de infraestrutura estiveram entre os principais temas discutidos pelos candidatos

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Os candidatos ao Senado por Pernambuco Humberto Costa (PT), Paulo Rubem (Rede) e Marília Arraes (PDT) participaram, nesta quinta-feira (17), de uma sabatina promovida pela Fecomércio-PE, com foco em desenvolvimento econômico, tecnologia, inovação, geração de empregos, comércio exterior e reforma tributária.



Ao longo do encontro, os três defenderam posições distintas sobre jornada de trabalho, política de crédito, atuação dos bancos públicos, conectividade e proteção das empresas brasileiras diante da concorrência internacional.



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A programação será encerrada nesta sexta-feira (18), com as participações de Mendonça Filho (PL), Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).



Humberto Costa



Candidato à reeleição ao Senado, Humberto Costa destacou a defesa de políticas voltadas aos trabalhadores e às pequenas empresas. Ao tratar da atualização dos limites do Simples Nacional, afirmou ser favorável à ampliação das faixas de faturamento e defendeu que a medida alcance também micro e pequenos empresários.



Para o petista, o aumento dos limites pode estimular a formalização e o crescimento dos negócios. “É inadmissível que alguém procure conter a sua atividade, conter o seu faturamento, para não mudar de faixa em termos de pagamento de imposto”, afirmou.



Na discussão sobre a concorrência entre empresas nacionais e estrangeiras, Humberto citou a reforma tributária como um instrumento para reduzir distorções, mas defendeu também uma atuação mais efetiva dos órgãos responsáveis pelo comércio exterior diante da entrada de produtos importados em condições consideradas desiguais. O candidato mencionou ainda as dificuldades enfrentadas pelo polo gesseiro pernambucano, relacionando o problema aos custos de transporte e à necessidade de melhoria da infraestrutura.



Sobre a jornada de trabalho, Humberto declarou apoio à mudança do regime 6x1 para 5x2. Para ele, a redução do tempo trabalhado pode beneficiar a qualidade de vida e, segundo estudos mencionados durante a sabatina, contribuir para o aumento da produtividade. “Eu sou favorável à mudança da escala de trabalho de seis por um para o cinco por dois”, disse.



Na área de tecnologia, o candidato defendeu a ampliação da conectividade e a aplicação efetiva de recursos destinados ao setor, especialmente para facilitar a digitalização dos pequenos negócios. Também apoiou a regulamentação da inteligência artificial, destacando a necessidade de preservar direitos autorais, empregos e o acesso universal à tecnologia.



Humberto também defendeu a regulamentação dos trabalhadores de aplicativos para garantir proteção previdenciária em situações como acidentes e afastamentos. No campo da infraestrutura, citou a Transnordestina, aeroportos regionais e o Arco Metropolitano como obras capazes de melhorar a logística e a integração econômica de Pernambuco.



Na área de segurança econômica, lembrou ainda sua atuação legislativa contra a pirataria. “Eu sou autor de duas leis importantes em combate à pirataria”, afirmou. Sobre as apostas, defendeu maior fiscalização das casas de apostas e declarou apoio à proibição do patrocínio de bets em festas culturais.



Paulo Rubem



Paulo Rubem apresentou uma abordagem centrada no papel do Estado na economia, na recuperação da indústria nacional e na ampliação da participação dos bancos públicos no financiamento das empresas. Ao responder sobre a concorrência entre produtos nacionais e estrangeiros, afirmou que o Brasil precisa fortalecer suas cadeias produtivas.



“Nós precisamos recuperar as nossas cadeias produtivas, nós precisamos recuperar a capacidade de adicionar valor ao que nós produzimos”, afirmou.



O candidato também defendeu uma política econômica que considere as especificidades dos setores produtivos e criticou a redução do papel do Estado na economia. Para ele, a atuação pública deve incluir crédito, regulação e políticas de desenvolvimento industrial.



Na discussão sobre a jornada de trabalho, Paulo Rubem declarou ser favorável à redução para 40 horas semanais, mas ponderou que a mudança deve considerar as características de cada setor e as desigualdades regionais. “Eu sou a favor da redução da jornada de trabalho, mas nós não podemos pensar numa proposta como se fosse uma proposta que serve para tudo”, afirmou.



Na área tecnológica, o candidato associou a ampliação da conectividade à soberania nacional. Defendeu investimentos públicos em ciência e tecnologia e a universalização do acesso à internet. Também manifestou interesse em atuar no Senado na Comissão de Ciência e Tecnologia.



Ao tratar da inteligência artificial, Paulo Rubem defendeu uma regulamentação voltada à redução da dependência tecnológica brasileira. Ele mencionou a expressão “novo feudalismo tecnológico”, atribuída por ele ao pesquisador Silvio Meira, para argumentar que grandes empresas internacionais concentram o controle das novas tecnologias.



Sobre os aplicativos de transporte, defendeu uma regulação mais rígida e associou a atividade a impactos sobre a saúde pública e a seguridade social. Para ele, é necessário discutir um modelo que assegure direitos aos trabalhadores e considere os efeitos da atividade sobre as cidades.



Na área fiscal, Paulo Rubem criticou o modelo tributário brasileiro e defendeu mudanças na distribuição da carga entre consumo, renda e patrimônio. Também destacou o papel dos bancos públicos na oferta de crédito e defendeu a redução dos juros como instrumento de estímulo à produção.



Ao falar sobre logística, fez críticas à condução da Transnordestina e lembrou que, em 2003, apresentou na Câmara dos Deputados documentação relacionada à concessão da ferrovia. Para reduzir custos, defendeu ainda investimentos em ferrovias e a renegociação da dívida pública.



Questionado sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal, Paulo Rubem afirmou que o cenário seria reflexo, segundo sua avaliação, de relações entre interesses públicos e privados. Ele defendeu investigação e responsabilização caso existam provas. “Não se pode condenar ninguém antecipadamente. É preciso que haja produção de provas dentro do devido processo legal”, declarou.



Marília Arraes



Marília Arraes concentrou parte de suas respostas na necessidade de garantir maior capacidade de investimento para Pernambuco e para o Nordeste diante das mudanças provocadas pela reforma tributária. Ao discutir a concorrência com empresas estrangeiras, defendeu atenção simultânea ao consumidor e à produção nacional.



Segundo a candidata, o processo de transição tributária exigirá uma atuação articulada da bancada nordestina no Senado. Ela defendeu a criação de um mecanismo permanente de revisão do pacto federativo para acompanhar os impactos das mudanças sobre os estados.



“Ou a gente tem uma bancada forte, firme, que não arreda o pé para defender Pernambuco e para defender o Nordeste, ou a gente vai virar consumidor que compra o que se produz no Sul e Sudeste”, afirmou.

Marília também declarou apoio à redução da jornada 6x1, classificando o modelo atual como uma “escravatura moderna”.

Ela defendeu uma transição para a jornada de 40 horas e afirmou que pequenas empresas não devem receber o mesmo tratamento dispensado a grandes grupos durante o processo de adaptação.



Na área de tecnologia, propôs linhas de crédito específicas para a digitalização de micro e pequenas empresas, além de programas de qualificação profissional. A candidata também defendeu investimentos em infraestrutura digital e a instalação de um data center em Pernambuco.



Sobre a inteligência artificial, Marília defendeu regulamentação para proteger direitos e evitar danos, mas afirmou que a tecnologia deve funcionar como auxiliar do trabalho humano. “Eu sou a favor que, além da regulamentação, que é imprescindível, a gente não deixe que a inteligência artificial seja usada para o mal”, declarou.



A regulamentação dos aplicativos de transporte também apareceu entre suas prioridades. Marília afirmou que trabalhadores enfrentam jornadas extensas e situações de risco sem proteção suficiente e defendeu a criação de um modelo específico de regulamentação para garantir direitos previdenciários e trabalhistas.



Na discussão sobre o pacto federativo, a candidata voltou a defender medidas de compensação das desigualdades regionais. Também citou a Transnordestina como uma prioridade para Pernambuco e defendeu a retomada de investimentos em aeroportos regionais, mencionando municípios como Salgueiro, Garanhuns, Serra Talhada e Caruaru.



Para as pequenas empresas, Marília propôs linhas de crédito com menos burocracia e defendeu a atualização do Simples Nacional. Segundo ela, é necessário estabelecer uma regra de atualização que reduza a dependência dos empresários em relação à atuação política para a revisão dos limites.



A candidata abordou a crise institucional e defendeu cautela em mudanças nas regras de funcionamento do Supremo. “Eu não acredito que, num momento de crise, é hora de ficar pensando em se mudar as regras”, afirmou. Para Marília, eventuais responsáveis por irregularidades devem ser investigados e punidos individualmente, preservando-se as regras institucionais.