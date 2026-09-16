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Política | Notícia

TRE-PE apresenta novidades para as Eleições 2026 e orienta eleitores sobre votação

Eleitores poderão usar simulador de urna, consultar dados pelo WhatsApp e contar com recursos que facilitam o acesso às informações de votação

Por Anaís Coelho Publicado em 16/09/2026 às 16:10
Urna eletrônica
Urna eletrônica - JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

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Nesta quarta-feira (16), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os preparativos das Eleições 2026. O encontro aconteceu na sede do tribunal e foi transmitido pelo canal do Youtube do TRE-PE.

Durante o evento, foram anunciadas novidades nas urnas eletrônicas e novos pontos de transmissão de resultados, além de orientações aos eleitores para reduzir as filas nas sessões. O presidente do TRE-PE, desembargador Fernando Cerqueira, destacou algumas dicas para agilizar o processo de votação.

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“Estamos intensificando a campanha para que o eleitor saia de casa mais preparado. São orientações simples: baixar ou atualizar o aplicativo E-título, consultar antecipadamente seu local de votação, conferir o documento utilizado para se identificar e principalmente levar o número dos candidatos anotados em papel”, ressalta o presidente.

O tribunal também disponibiliza um simulador de urna para que os eleitores possam treinar a sequência de votos antes da eleição. Assim como um modelo de cola eleitoral, que pode ser impresso e preenchido com os números das candidaturas escolhidas.

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Pontos de transmissão

Neste ano, o TRE-PE conta com 616 pontos de transmissão de resultados secundários, além dos 122 pontos nas zonas eleitorais, totalizando 738 locais de transmissão distribuídos por todo o estado.

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Os pontos de transmissão secundários, ou PTS, podem funcionar tanto no local de votação quanto num local indicado pela Zona Eleitoral, diferente do Cartório Eleitoral, onde é realizada a transmissão de Mídias de Resultado.

De acordo com o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PE, George Cavalcanti Maciel Filho, os PTS funcionam através de um pendrive com a mídia criptografada que transforma aparelhos eletrônicos com entrada USB em máquinas da justiça eleitoral.

“O tribunal disponibiliza a estrutura para que os pendrives de uma determinada região, em vez de convergirem para a zona eleitoral, convirjam para esses outros locais, para que tenhamos uma agilidade maior na transmissão”, explica.

Acessibilidade

Algumas novidades na urna eletrônica buscam tornar a votação mais acessível, uma das mudanças é a barra de progresso na parte superior da tela, que mostra em qual etapa da votação o eleitor está, indicando quais cargos foram votados e quais faltam.

A fonte exibida na tela também será alterada para facilitar a leitura dos caracteres, especialmente para pessoas com baixa visão. Além disso, os recursos de acessibilidade em Libras serão ampliados.

Atendimento virtual

Outra novidade é o serviço de atendimento pelo WhatsApp, por meio do número (81) 3194-9400, onde o eleitor poderá conversar com a assistente virtual Júlia e consultar dados relacionados à votação e aos serviços da Justiça Eleitoral.

Entre as informações disponíveis estão o número dos candidatos, o local de votação e a situação da biometria.  O canal também poderá ser utilizado para esclarecer dúvidas e receber orientações sobre outros serviços eleitorais.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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