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Política | Notícia

STF: saiba quais são os próximos passos após pedido de vista de Dino

Ministro tem até 90 dias para devolver processo; julgamento sobre Mendonça está previsto para 23 de setembro e caso pode ficar para dezembro

Por Eduardo Scofi Publicado em 16/09/2026 às 11:51 | Atualizado em 16/09/2026 às 12:03
Sess&atilde;o plen&aacute;ria extraordin&aacute;ria do STF desta ter&ccedil;a (15)
Sessão plenária extraordinária do STF desta terça (15) - Foto: Rosinei Coutinho/STF

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O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que poderia avançar sobre os pedidos de investigação envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça foi interrompido após o ministro Flávio Dino pedir vista.

Com isso, a Corte ainda precisa concluir uma questão preliminar antes de analisar o mérito dos casos. A votação havia chegado a 4 a 3 pela tramitação separada, quando o pedido de vista suspendeu a análise.

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O que significa o pedido de vista

O pedido de vista feito por Flávio Dino interrompe a análise do processo no STF e permite que o ministro examine o caso antes da retomada do julgamento. A partir disso, a votação fica suspensa até que Dino devolva o processo ao plenário.

O ministro agora tem um prazo de até 90 dias para retornar, mas pode fazê-lo antes do fim desse período. Quando o julgamento for retomado, os ministros ainda precisarão concluir a votação sobre a tramitação conjunta ou separada dos casos.

Só depois dessa definição o STF poderá avançar para a análise dos pedidos de investigação contra Alexandre de Moraes e André Mendonça.

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Caso pode voltar em setembro ou ficar para dezembro

Uma das datas relevantes é 23 de setembro, quando está prevista uma sessão para tratar do caso envolvendo André Mendonça. A continuidade desse julgamento poderá depender do que acontecer com o processo que está atualmente em vista com Dino.

Caso o ministro mantenha o processo durante todo o prazo de 90 dias, a discussão poderá ser retomada apenas em dezembro, depois das eleições. A devolução antecipada, por outro lado, permitiria que o caso voltasse ao plenário antes desse período.

A sessão interrompida não chegou a decidir se Alexandre de Moraes será investigado. O julgamento ficou restrito à questão sobre como os processos envolvendo os dois ministros devem tramitar. Assim, antes de uma eventual análise sobre a abertura das investigações, o STF ainda terá de concluir essa etapa processual.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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