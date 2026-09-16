fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra x João Campos: Debate entre candidatos ao Governo de Pernambuco será retransmitido ao vivo pelo JC

Debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco, será realizado nesta quinta (17)

Por JC Publicado em 16/09/2026 às 19:24 | Atualizado em 16/09/2026 às 19:27
Candidatos ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL)
Candidatos ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) - Janaína Pepeu/Edson Holanda/Sérgio Gaspar

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco, promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, será retransmitido, nesta quinta-feira (16), pelas plataformas digitais do Jornal do Commercio (JC).

A transmissão do debate será feita pelo canal do JC no YouTube, o JC Play, e estará disponível no Portal JCPE.  Confirmaram presença no debate os candidatos Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD).

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

O debate será realizado no Centro de Convenções do Senac Caruaru, com início previsto para as 20h55. O encontro é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco.

Debate

A mediação será conduzida por Wanda Maia e César Lucena. Foram convidados os candidatos filiados a partidos que possuem representação mínima no Congresso Nacional.

O formato foi estruturado para priorizar a discussão direta entre os candidatos, com espaço para apresentação e confronto de propostas e posições sobre temas relacionados ao Governo de Pernambuco.

A retransmissão poderá ser acompanhada pelo YouTube clicando neste link.

Como chegam João e Raquel para o debate

João Campos e Raquel Lyra chegam ao debate em meio a uma campanha marcada por acusações de ataques digitais entre os dois grupos políticos. No cenário eleitoral, a governadora e candidata à reeleição aparece numericamente à frente, mas em uma disputa acirrada.

A última pesquisa Quaest, divulgada no dia 8, aponta Raquel com 43% das intenções de voto, contra 37% de João. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro turno. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%.

O levantamento ouviu 1.302 eleitores presencialmente entre 4 e 7 de setembro, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na campanha, Raquel tem defendido a continuidade do mandato e apresentado obras e investimentos realizados durante a atual gestão como parte dos argumentos para a reeleição.

João, por sua vez, utiliza a experiência à frente da Prefeitura do Recife como uma das credenciais para a disputa e tem feito críticas à administração estadual, afirmando que Pernambuco vem perdendo competitividade em relação a outros estados do Nordeste.

Ivan Moraes se coloca como terceira via, alegando que Raquel e João representam "mais do mesmo" no Estado.

Leia também

Datafolha registra dimensão do voto Luquel na véspera do presidente marcar vinda a Pernambuco
politica

Datafolha registra dimensão do voto Luquel na véspera do presidente marcar vinda a Pernambuco
Confira a agenda de Flávio Bolsonaro no Recife nesta quarta-feira, com locais e horários
Eleições 2026

Confira a agenda de Flávio Bolsonaro no Recife nesta quarta-feira, com locais e horários

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.