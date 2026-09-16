Raquel Lyra x João Campos: Debate entre candidatos ao Governo de Pernambuco será retransmitido ao vivo pelo JC
Debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco, será realizado nesta quinta (17)
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O debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco, promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, será retransmitido, nesta quinta-feira (16), pelas plataformas digitais do Jornal do Commercio (JC).
A transmissão do debate será feita pelo canal do JC no YouTube, o JC Play, e estará disponível no Portal JCPE. Confirmaram presença no debate os candidatos Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD).
O debate será realizado no Centro de Convenções do Senac Caruaru, com início previsto para as 20h55. O encontro é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com a TV Nova Nordeste e o Diario de Pernambuco.
Debate
A mediação será conduzida por Wanda Maia e César Lucena. Foram convidados os candidatos filiados a partidos que possuem representação mínima no Congresso Nacional.
O formato foi estruturado para priorizar a discussão direta entre os candidatos, com espaço para apresentação e confronto de propostas e posições sobre temas relacionados ao Governo de Pernambuco.
A retransmissão poderá ser acompanhada pelo YouTube clicando neste link.
Como chegam João e Raquel para o debate
João Campos e Raquel Lyra chegam ao debate em meio a uma campanha marcada por acusações de ataques digitais entre os dois grupos políticos. No cenário eleitoral, a governadora e candidata à reeleição aparece numericamente à frente, mas em uma disputa acirrada.
A última pesquisa Quaest, divulgada no dia 8, aponta Raquel com 43% das intenções de voto, contra 37% de João. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro turno. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%.
O levantamento ouviu 1.302 eleitores presencialmente entre 4 e 7 de setembro, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.
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Na campanha, Raquel tem defendido a continuidade do mandato e apresentado obras e investimentos realizados durante a atual gestão como parte dos argumentos para a reeleição.
João, por sua vez, utiliza a experiência à frente da Prefeitura do Recife como uma das credenciais para a disputa e tem feito críticas à administração estadual, afirmando que Pernambuco vem perdendo competitividade em relação a outros estados do Nordeste.
Ivan Moraes se coloca como terceira via, alegando que Raquel e João representam "mais do mesmo" no Estado.