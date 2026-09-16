Professor de Direito vê crise no STF como impulso para discutir reforma do Judiciário

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À Rádio Jornal, João Paulo Allain apontou o papel do Senado na atual conjuntura eleitoral e defendeu mudanças na estrutura do Judiciário brasileiro

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A crise interna exposta durante a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15) pode ampliar a pressão por mudanças na estrutura do Judiciário brasileiro.

A avaliação é do professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), João Paulo Allain, que participou nesta quarta-feira (16) do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Para o professor, o episódio ocorre em um momento de crescente protagonismo do STF nas relações sociais e políticas do país, o que ampliou a exposição da Corte e contribuiu para a percepção de politização de seus integrantes.

Segundo Allain, a jurisdição constitucional tem natureza jurídica, mas também produz efeitos políticos, especialmente diante da maior visibilidade das decisões e dos perfis dos ministros. “É realmente um momento muito difícil para o Brasil”, afirmou.

Na avaliação do professor, a função da jurisdição constitucional é conferir estabilidade institucional, enquanto o debate político deve ocorrer no Parlamento e na sociedade civil. O aumento da atuação do Supremo em temas de grande repercussão, porém, fez com que a Corte passasse a ocupar um espaço mais central no debate público.

Reforma do Judiciário ganha espaço no debate

Allain afirmou que a discussão sobre uma reestruturação da jurisdição constitucional brasileira não é nova, mas que os acontecimentos recentes podem fortalecer essa demanda. Ele citou como marco a Emenda Constitucional 45, de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, que promoveu mudanças na estrutura do sistema e criou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“A ideia de que a gente precisa repensar a jurisdição constitucional brasileira, eu acho que ganha muita força com esses fatos recentes que a gente está assistindo”, disse.

Entre os pontos que, segundo o professor, podem voltar ao centro da discussão estão o modelo de indicação e investidura dos ministros do STF e a possibilidade de estabelecer mandatos para integrantes da Corte.

Para ele, essas mudanças poderiam ser discutidas como parte de um processo de reconstrução da legitimidade institucional do Supremo.

Mudança no modelo de indicação

Ao tratar da forma de escolha dos ministros, Allain ressaltou que o atual sistema já prevê mecanismos de controle entre os Poderes. Pela Constituição, o presidente da República indica os nomes, que precisam ser submetidos à aprovação do Senado.

O professor, entretanto, defendeu que outras instituições e setores da sociedade poderiam participar do processo. Uma das possibilidades citadas seria a formação de listas por universidades, conselhos sociais ou outros grupos, cabendo posteriormente ao presidente escolher um nome entre os indicados.

A proposta, segundo ele, poderia reduzir a associação automática entre o ministro indicado e os interesses políticos de quem fez a indicação. Allain ponderou, contudo, que a vinculação não é necessariamente confirmada pela atuação dos ministros, já que integrantes da Corte também podem tomar decisões contrárias aos interesses do presidente que os indicou.

Crise do STF se mistura ao cenário eleitoral

A disputa em torno do Supremo também foi relacionada pelo professor ao processo eleitoral deste ano. A menos de um mês da eleição, Allain afirmou que não é possível analisar a crise da Corte de maneira isolada do ambiente político.

Segundo ele, a própria definição da agenda do STF e a discussão sobre temas como a abertura de investigações estão inseridas em um contexto que se relaciona com a disputa eleitoral. Ao mesmo tempo, o debate sobre o Supremo também interfere no processo político.

Nesse cenário, o professor destacou o papel do Senado. Além de participar da aprovação de indicados ao STF, a Casa é responsável pelo julgamento de processos de crime de responsabilidade contra o presidente da República.

Para Allain, a renovação de dois terços das cadeiras do Senado nas eleições deste ano torna a composição da Casa especialmente relevante para os próximos anos.

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Pedido de vista deixa julgamento em aberto

A sessão de terça-feira terminou sem uma definição sobre a questão de ordem que discute se as petições relacionadas aos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça devem ser analisadas conjuntamente.

O ministro Flávio Dino pediu vista do processo, interrompendo a análise. Segundo o regimento do STF, o prazo para devolução do pedido é de até 90 dias. Enquanto o caso não retorna ao plenário, permanece em aberto a forma como os processos serão analisados.

Durante a entrevista, Allain também destacou que ainda não foram enfrentadas questões relacionadas ao mérito de eventual investigação contra Moraes. Segundo ele, antes de discutir as consequências de um eventual empate, é necessário definir a natureza do procedimento.

Se a discussão for considerada processual ou regimental, explicou o professor, poderá haver uma solução pelo voto de desempate. Caso seja caracterizada como investigação criminal, porém, a situação pode assumir outro encaminhamento, diante do princípio de que, em matéria penal, a dúvida favorece o réu.

Para Allain, portanto, a discussão ainda está em uma fase inicial e envolve questões institucionais e processuais que precisarão ser definidas antes de qualquer análise sobre o mérito do caso.



Poder de agenda é principal prerrogativa do presidente do STF



Sobre a condução da sessão de terça-feira, marcada por divergências entre os ministros e interrupções durante as manifestações, Allain explicou que os 11 integrantes do Supremo têm a mesma posição hierárquica. A presidência existe, segundo ele, para organizar os trabalhos da Corte.

A principal prerrogativa do presidente, de acordo com o professor, é o chamado “poder de agenda”: a possibilidade de pautar processos e estabelecer o ritmo dos julgamentos e das sessões.

Allain avaliou que Edson Fachin pode ter tentado preservar a imagem institucional do tribunal diante do conflito.

O professor também chamou atenção para a forma como a sessão foi transmitida pela TV Justiça, afirmando que, nos momentos de confronto entre os ministros, a direção de imagem frequentemente mostrava Fachin em posições que poderiam transmitir perplexidade diante do que ocorria no plenário.