"Nunca essa agenda vai estar encerrada", diz João Campos ao defender comitê de desburocratização

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Candidato do PSB ao Governo de Pernambuco propõe estrutura permanente para reduzir entraves entre empresas e estado

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O candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos, defendeu nesta quarta-feira (16) a criação de um comitê permanente de desburocratização para aproximar o setor produtivo da administração estadual e reduzir entraves à abertura e ao funcionamento de empresas.

A proposta foi apresentada durante sabatina promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE), em parceria com as rádios CBN Recife e CBN Caruaru, na Casa do Comércio, no Recife. A ideia, segundo o socialista, é transformar a simplificação dos processos públicos em uma política contínua, com revisão periódica das regras e procedimentos.



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“Nunca essa agenda vai estar encerrada. Você termina de fazer uma coisa e surge algo diferente, algo mais moderno”, afirmou João. O candidato disse que pretende levar para o âmbito estadual uma experiência adotada durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife. A proposta prevê que o comitê apresente, ao menos a cada seis meses, um conjunto de medidas para reduzir a burocracia enfrentada por empresários.



Experiência no Recife



Ao defender a iniciativa, João Campos citou mudanças implementadas na capital pernambucana para facilitar a abertura de negócios. Segundo ele, a prefeitura passou por uma reorganização dos sistemas e adotou mecanismos como o licenciamento unificado e a simplificação de procedimentos para atividades consideradas de baixo risco.



O candidato afirmou que, quando assumiu a Prefeitura do Recife, a cidade estava entre as últimas posições em um ranking de facilidade para abertura de empresas e, ao final de sua gestão, passou a figurar entre as três primeiras. A referência foi utilizada para sustentar a defesa de uma administração pública com processos mais integrados e menos etapas para o empreendedor.



Para João, a relação entre o poder público e quem produz deve partir de uma lógica diferente da atual. Ele defendeu o chamado “cidadão centrismo”, conceito que coloca o usuário dos serviços públicos no centro das decisões administrativas.“É colocar o usuário, o cidadão no centro da decisão”, resumiu.



A proposta também prevê uma atuação mais próxima dos empreendedores por parte do governo. Na avaliação do candidato, o Estado deve concentrar esforços nos projetos de maior complexidade, ao mesmo tempo em que simplifica os procedimentos destinados aos pequenos negócios.



Estado com lógica empreendedora



Durante a sabatina, João Campos também apresentou a ideia de um Estado com uma lógica mais empreendedora, voltado à geração de investimentos, empregos e oportunidades. Para ele, a administração pública deve ser capaz de integrar diferentes órgãos e normas para evitar que o empresário tenha de percorrer estruturas distintas para resolver uma mesma demanda.



Como exemplo, citou o Recentro, programa implantado durante sua passagem pela Prefeitura do Recife. Segundo o candidato, a iniciativa reuniu legislação, decisões administrativas e orientação aos empreendedores em uma mesma estrutura, permitindo também que ajustes fossem feitos após a implementação das primeiras medidas.



A defesa de uma gestão mais integrada foi apresentada como parte de uma agenda econômica que, segundo João, deve combinar simplificação administrativa, qualificação profissional e acesso a crédito. O candidato afirmou que a máquina pública precisa acompanhar as transformações econômicas e tecnológicas para não se tornar um obstáculo à atividade empresarial.



Ensino técnico



A formação de mão de obra também ocupou espaço entre as propostas apresentadas por João durante o encontro. O candidato voltou a defender a duplicação da rede estadual de ensino técnico e prometeu ampliar para Pernambuco o Embarque Digital, programa criado no Recife para formação na área de tecnologia.



A proposta apresentada prevê 10 mil vagas no programa ao longo de quatro anos. João também defendeu uma maior articulação entre o Estado e os municípios para melhorar os índices de alfabetização e aproximar a formação oferecida pela rede pública das necessidades do mercado de trabalho.

“É importante levar a formação de pessoas a sério”, afirmou.



Ao abordar a política educacional estadual, o socialista fez críticas à atual gestão. Segundo ele, houve redução de mais de 35 mil matrículas no ensino técnico e perda de mais de 20 mil matrículas no ensino integral. Para o candidato, os números apontariam uma dificuldade do Estado em preparar trabalhadores para as oportunidades econômicas que pretende atrair.



Pequenos negócios



João Campos também associou a política de qualificação profissional a medidas de apoio aos micro e pequenos empreendedores. A ideia, segundo ele, é fazer com que formação e acesso a crédito caminhem de forma articulada, especialmente para quem está começando uma atividade empresarial.



“É a gente conseguir fazer um regime de colaboração que funcione de verdade com os municípios para ter algo muito mais intenso na área de alfabetização na idade certa. E, claro, a gente precisa ter um foco muito específico para o micro e pequeno e para quem está começando e uma política de formação e de crédito andando lado a lado”, afirmou.