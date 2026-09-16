"Não é hora de separar por bandeira partidária", diz Raquel Lyra ao defender parceria com Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), defendeu nesta quarta-feira (16) a manutenção do diálogo com o governo federal como uma das bases de um eventual segundo mandato.

Em sabatina realizada pela CNN Brasil, ela afirmou que Pernambuco deve estar acima das disputas partidárias e sustentou que a relação construída com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resultou na retomada de obras e investimentos no Estado. “Não é hora de separar por bandeira partidária”, afirmou.



Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Raquel apresentou um balanço dos três anos e oito meses de gestão e elencou propostas para os próximos quatro anos, caso seja reeleita. Entre elas estão a entrega de 50 mil soluções habitacionais, a retirada das palafitas do Estado, a ampliação dos investimentos em mobilidade e a climatização de toda a frota de ônibus da Região Metropolitana do Recife.

Parceria com Lula



Questionada sobre a ausência de Lula na campanha pernambucana e sobre o apoio do presidente a João Campos, Raquel evitou tratar a relação com o governo federal sob a lógica eleitoral. Segundo ela, o relacionamento construído desde o início do mandato foi baseado em negociações administrativas e na busca por investimentos para Pernambuco.



A governadora afirmou ter ido mais de 150 vezes a Brasília durante o mandato para reuniões com Lula e ministros e citou como exemplos de parceria a retomada de obras habitacionais, intervenções de drenagem, obras de proteção contra enchentes e a Transnordestina.



Raquel também foi questionada sobre a possibilidade de o próximo presidente ser o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa nacional. Ela afirmou que manteria a interlocução com qualquer governo eleito e disse que uma eventual mudança no comando do Planalto não deveria interromper projetos considerados estratégicos para Pernambuco.



“Não permita que uma conjuntura partidária ou uma disputa eleitoral possa atrapalhar o que a gente pode fazer durante o nosso governo”, relatou a governadora.

Segurança



Na segurança pública, Raquel afirmou que Pernambuco precisa manter uma política de integração entre as forças estaduais e federais. A governadora disse ter nomeado mais de 8 mil profissionais durante o primeiro mandato e prometeu realizar concurso para outros 10 mil agentes nos próximos quatro anos. Segundo ela, um edital para 3,9 mil vagas deverá ser lançado ainda em setembro.



A candidata também defendeu a PEC da Segurança Pública, proposta pelo governo federal, mas destacou que o combate ao crime organizado deve ser compartilhado entre União, estados e municípios. Ao ser questionada sobre as críticas feitas pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, candidato do PSD à Presidência, à proposta, Raquel não endossou a avaliação do correligionário.



Ela citou investimentos em equipamentos, inteligência e estrutura prisional e afirmou que o Estado deverá chegar ao fim do ano com 7 mil novas vagas no sistema penitenciário. Segundo a governadora, Pernambuco registrou redução superior a 20% nos homicídios durante sua gestão e queda superior a 40% nos crimes contra o patrimônio neste ano.



Violência contra a mulher



Raquel afirmou que todas as Delegacias da Mulher da Região Metropolitana passaram a funcionar 24 horas, assim como as unidades de Caruaru e Petrolina.



A candidata prometeu abrir novas unidades em Garanhuns e Arcoverde e levar o funcionamento ininterrupto às demais delegacias especializadas do Estado.



Raquel também citou a implantação de 39 salas de acolhimento para mulheres vítimas de violência e o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores submetidos a medidas protetivas.



Habitação e mobilidade



Na área habitacional, Raquel afirmou que mais de 26 mil moradias foram entregues durante o mandato, em programas estaduais e em parceria com o governo federal. Para um eventual segundo governo, a meta apresentada é alcançar 50 mil famílias com diferentes modalidades de atendimento, incluindo construção de novas casas, reformas e regularização fundiária.



A governadora também prometeu eliminar as palafitas de Pernambuco, especialmente na Região Metropolitana do Recife, com a construção de moradias para as famílias atualmente instaladas em áreas de risco.



Na mobilidade, a candidata afirmou que pretende ampliar corredores de transporte e avançar na requalificação do metrô do Recife. Também reiterou o compromisso de levar ar-condicionado a 100% da frota de ônibus metropolitana. Segundo ela, 430 veículos climatizados já foram incorporados ao sistema durante o mandato e outros mais de 200 deverão chegar até o fim do ano. A promessa de uma frota integralmente climatizada também foi apresentada pela governadora durante panfletaço realizado nesta quarta-feira, no Recife.



Educação e creches



Raquel reconheceu que ainda há desafios, especialmente na alfabetização e na educação infantil. A governadora afirmou que Pernambuco saiu de um cenário em que duas a cada dez crianças estavam alfabetizadas na idade adequada para seis em cada dez, segundo os indicadores citados por ela.



A principal promessa para a educação infantil é a conclusão das 250 creches previstas pelo governo estadual. Raquel afirmou ter entregado 16 unidades e prometeu chegar a 100 até o fim deste ano, com a conclusão das demais até o primeiro semestre de 2027.



Ela também anunciou a intenção de ampliar a educação profissional, com a oferta de 100 mil vagas em cursos técnicos e a construção de 30 novas escolas técnicas.



Questionada sobre o modelo de escolas cívico-militares, Raquel afirmou que Pernambuco possui poucas unidades nesse formato e destacou que sua prioridade é a universalização do ensino em tempo integral. A governadora disse ainda que pretende levar a ampliação da jornada escolar para o ensino fundamental.



Salário de procuradora



Outro momento da entrevista foi dedicado à remuneração recebida pela governadora como procuradora do Estado. Raquel recebe cerca de R$ 60 mil brutos mensais por ter optado pela remuneração da carreira de origem, em vez do subsídio previsto para o cargo de governadora, de aproximadamente R$ 22 mil. O tema vem sendo explorado pela campanha de João Campos, que questiona a opção remuneratória na Justiça Eleitoral.



Na CNN, Raquel afirmou que a remuneração está prevista na legislação e que a regra se aplica a servidores públicos que assumem mandato eletivo. “O que se busca fazer aqui em Pernambuco hoje é transformar o tema do debate no tema da minha remuneração”, disse.



Economia e infraestrutura



Raquel citou a retomada de obras da Transnordestina, intervenções na BR-232 e investimentos no Porto de Suape como iniciativas para ampliar a capacidade logística do Estado.



Segundo a governadora, mais de R$ 40 bilhões em investimentos privados foram anunciados ou estão em execução em Pernambuco. Ela também destacou mudanças na legislação tributária, a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica e a redução do prazo de licenciamento ambiental.

