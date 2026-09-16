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Política | Notícia

Mendonça Filho pede que não votem em Eduardo da Fonte: "É o mesmo que tirar um voto meu"

Candidato ao Senado pelo PL também pediu votos para Carlos Sant'Anna (Novo) e reforçou apoio a Flávio Bolsonaro durante comício no Recife

Por Pedro Beija Publicado em 16/09/2026 às 21:35
O deputado federal e candidato ao Senado Mendon&ccedil;a Filho (PL)
O deputado federal e candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) pediu, nesta quarta-feira (16), que seus apoiadores não deem o segundo voto para Eduardo da Fonte (PP) na disputa pelas duas vagas de Pernambuco na Casa. Durante comício do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), no Recife, Mendonça afirmou que um voto no adversário seria, na avaliação dele, prejudicial à própria candidatura.

“Votar em Mendonça Filho e votar em Eduardo da Fonte é o mesmo que tirar um voto meu. Não pode votar em Eduardo da Fonte, não”, afirmou.

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Na sequência, Mendonça chamou ao palco Carlos Sant'Anna (Novo) e pediu que os eleitores destinem ao candidato o segundo voto para o Senado. A dobradinha também foi defendida por Flávio Bolsonaro durante o ato.

“É de direita, é correto, é sério. E é a segurança de que a gente não vai ter uma melancia lá em cima no Senado Federal. Melancia não dá para a gente, não. Verde por fora e vermelho por dentro”, disse Mendonça, ao defender Carlos Sant'Anna.

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O movimento em favor do candidato do Novo ocorreu diante de um palanque que reuniu diversos nomes da direita pernambucana. No próprio discurso, Mendonça defendeu uma mobilização que ultrapassasse as fronteiras do PL nas eleições proporcionais.

Embora tenha destacado que prioriza os candidatos do próprio partido, Mendonça reconheceu que postulantes de outras legendas do mesmo campo político também deveriam receber apoio.

“Tem deputado também do Novo que merece apoio. Tem deputado do Podemos que merece apoio. Mas, evidentemente, eu defendo os deputados do PL, que é o meu partido, o partido de Flávio Bolsonaro”, afirmou.

O discurso reforçou a tentativa de concentrar os votos do eleitorado de direita em Pernambuco nesta reta final de campanha. Mendonça lembrou que sua candidatura ao Senado foi apresentada próximo ao fim do prazo e disse que decidiu entrar na disputa por enxergar uma concentração de candidatos de esquerda.

“A gente precisa trabalhar dobrado, gente. Tem muita gente indecisa”, declarou, ao pedir mobilização dos apoiadores nos últimos dias antes da eleição.

Críticas ao STF e ao governo Lula

Outro eixo do discurso foi a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Mendonça fez críticas à Corte e afirmou que, caso eleito senador, poderá apoiar processos de impeachment de ministros quando, segundo ele, houver comprovação de irregularidades e respeito ao devido processo legal.

“Se for colocado em julgamento, a partir de um processo legal, correto, e mostrar claramente o desvio de qualquer ministro do Supremo, eu tenho coragem de botar para fora qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque ninguém está acima da lei, ninguém está acima da Constituição Federal”, declarou.

Mendonça também atacou o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que não pretende “se ajoelhar” diante de integrantes do Supremo caso chegue ao Senado.

O candidato ainda fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principalmente na área econômica, e pediu votos para Flávio Bolsonaro. Em sua fala, comparou a atual gestão com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendeu uma mudança de comando no Palácio do Planalto.

Ao encerrar, Mendonça afirmou que a presença dos apoiadores no ato mostrava, em sua avaliação, que Pernambuco não é “curral eleitoral da esquerda” e projetou uma votação expressiva para Flávio no Estado.

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