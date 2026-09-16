Lula e Haddad lideram conteúdos impulsionados na Meta com R$ 3,9 milhões em um mês de campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresa já recebeu mais de R$ 144 milhões em contratos eleitorais e superou em um mês o valor arrecadado durante toda a campanha presidencial de 2022

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad são as que mais gastaram com impulsionamento de conteúdo nas plataformas da Meta. Juntos, os candidatos à Presidência da República e ao governo de São Paulo do Partido dos Trabalhadores (PT) desembolsaram R$ 3,9 milhões para alavancar publicações no Instagram e no Facebook. A campanha eleitoral de 2026 completa um mês nesta quarta-feira, 16.

Com despesas de R$ 2,6 milhões, o presidente Lula foi o candidato que mais contratou os serviços da big tech até o momento. Foram 21 postagens alavancadas pelo perfil do mandatário. Neste ano, Lula tenta a reeleição par chegar ao quarto mandato, feito inédito na história política do País.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Já Haddad quer colocar o PT pela primeira à frente do Executivo estadual paulista. Até agora, o ex-prefeito de São Paulo ocupa o segundo lugar, com R$ 1,3 milhão direcionados a 17 publicações nas duas redes sociais. Os dados são públicos e constam da plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Datafolha da última sexta-feira, 11, mostrou que o ex-ministro da Fazenda aparece com 29% das intenções de voto, contra 49% do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 11% de brancos, nulos e indecisos. Se esse for o cenário em 4 de outubro, a disputa termina já no primeiro turno.

O "mercado das eleições" deste ano já rendeu mais de R$ 144 milhões à gigante da tecnologia, que desponta como a maior fornecedora no ranking do TSE, em volume financeiro. A promoção de anúncios para vídeos, fotos e demais materiais de propaganda política é o serviço mais buscado pelos candidatos.

O valor é mais do que o dobro dos R$ 57,5 milhões recebidos pela empresa Dlocal, do setor de pagamentos - a segunda que mais arrecadou no primeiro mês de campanha. Os ganhos das quatro empresas seguintes do ranking, somados ao da Dlocal, chegam a R$ 140 milhões.

Na comparação com o pleito de 2022, a big tech superou em 30 dias os R$ 129,7 milhões que recebeu durante aquela campanha. Há quatro anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi quem mais despejou dinheiro nos anúncios promovidos no Facebook e no Instagram: nada menos que R$ 5,1 milhões.

Fernando Haddad é candidato ao Governo de São Paulo - DIVULGAÇÃO/GOVBR

Candidatos ao Executivo dominam top 5

Na sequência de Lula e Haddad, aparece o deputado federal Célio Studart (PSD-CE), que tenta a reeleição à Câmara dos Deputados neste ano. Ele é o único candidato ao Legislativo entre as cinco campanhas que mais gastaram com anúncios pagos na Meta. Studart desembolsou cerca de R$ 1 milhão em 16 posts.

O quarto da lista é o ex-governador do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes (PSDB), que tenta voltar ao Executivo cearense em 2026. Foram R$ 999 mil gastos em sete postagens que têm como objetivo superar nas urnas o atual governador Elmano de Freitas (PT), que tenta a reeleição.

De acordo com a pesquisa Atlas do último dia 4, Ciro marca 48,4% das intenções de voto, enquanto Elmano tem 45,8%. Brancos, nulos e indecisos são 4,2% na sondagem.

Deputado federal e candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD) fecha o "top 5" das candidaturas que mais gastaram até o momento com anúncios na Meta. O parlamentar desembolsou R$ 965 mil para impulsionar 31 publicações, segundo os dados do TSE.

Segundo a última pesquisa Quaest para o governo paranaense, Sandro Alex aparece em terceiro lugar na disputa e tem 15% das intenções de voto, atrás de Sérgio Moro (PL), com 37%, e de Requião Filho (PDT), com 21%.