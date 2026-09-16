Lula diz a pastores que vermelho do PT é 'sangue de Cristo' e barba é alusão a Jesus

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Em ato de campanha, presidente afirmou respeitar a fé e evitou fazer política em igrejas, enquanto busca aproximação com o eleitorado evangélico

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a pastores evangélicos brasileiros e dos Estados Unidos que a cor vermelha do PT é uma alusão ao sangue de Jesus Cristo, enquanto que a barba que ele utiliza também é uma referência ao Filho de Deus. A reunião com os líderes religiosos ocorreu nesta quarta-feira, 16.

"Passei anos tendo que explicar a cor da bandeira do meu partido, eu utilizava o sangue de Cristo como exemplo do vermelho da minha bandeira. Depois, questionaram a estrela do meu partido, e passei a vida inteira mostrando que os grandes navegadores da história da humanidade utilizavam a estrela como guia para atravessar os mares. Depois, passei a explicar a minha barba. Por que eu tinha barba? Eu falava que Jesus Cristo era barbudo", disse o presidente.

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Durante a reunião com os pastores, Lula declarou que se recusa a falar de política em igrejas e que o tema deve ser tratado apenas nas ruas em comícios. O presidente disse que a religião é "sagrada" e que ele respeita as crenças de todos os brasileiros.

"Eu respeito muito o compromisso individual que cada pessoa tem com Deus. Então, não me convide para ir a uma assembleia fazer um comício que eu não vou. Não vou nem da católica, nem da evangélica. Eu respeito a fé das pessoas. Se eu quiser fazer política e comício, eu faço na rua, mas na igreja eu não faço", disse o presidente.

O presidente voltou a dizer que ele é o ser humano em que Deus tenha sido mais generoso, citando a infância dele em Pernambuco, a ida para São Paulo e as vitórias dele para a Presidência da República.

Os gestos de aproximação de Lula aos evangélicos ocorrem enquanto as pesquisas de intenção de voto mostram um crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL) entre os evangélicos. Em um eventual segundo turno entre o grupo, 51% preferem Flávio e 28% dizem que vão votar no petista.

A pesquisa Quaest fez 2.004 entrevistas a domicílio com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03607/2026.