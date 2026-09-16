fechar
Política | Notícia

Lula chama Trump de 'amigo' e diz que o alertou para não interferir nas eleições do Brasil

Em encontro com pastores, Lula também afirmou que o pobre só é valorizado pelos políticos durante o período das eleições brasileiras

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/09/2026 às 17:25
Presidente Lula com Donald Trump
Presidente Lula com Donald Trump - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "amigo" e disse que o alertou para que não tente fazer nenhuma interferência durante as eleições brasileiras.

A fala se deu durante encontro do presidente com pastores evangélicos de diversas igrejas brasileiras e de outros países. Lula disse que "daqui a 19 dias esse País vai decidir que tipo de regime ele quer" e "que tipo de governo ele quer".

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

"O povo brasileiro é soberano. Eu já disse inclusive ao meu amigo Trump, não se meta nas eleições brasileiras, que esse é um problema do povo brasileiro. E não duvide das urnas brasileiras. A prova mais contundente que eu tenho de que a urna brasileira é a mais séria do mundo é que se ela pudesse roubar, o Lula não seria presidente da República três vezes", afirmou o presidente.

Leia Também

Lula disse que "o pobre não é levado a sério" e "não é respeitado". Afirmou que "só tem um dia que o pobre tem muito valor, o dia da eleição".

"Depois da eleição, o pobre volta a ser pobre. Você não vê ninguém falando mal de pobre no dia da eleição. A pessoa fala mal de banqueiro, fala mal de empresário, fala mal de todo mundo. Mas de pobre não fala. Mas depois da eleição, volta a almoçar com o banqueiro, jantar com o empresário. E o pobre quer esquecimento outra vez. O dia que o povo pobre tiver consciência e começar a votar nas pessoas do mundo dele, possivelmente a gente faça como aconteceu na África do Sul", declarou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Datafolha registra dimensão do voto Luquel na véspera do presidente marcar vinda a Pernambuco
politica

Datafolha registra dimensão do voto Luquel na véspera do presidente marcar vinda a Pernambuco
Confira a agenda de Flávio Bolsonaro no Recife nesta quarta-feira, com locais e horários
Eleições 2026

Confira a agenda de Flávio Bolsonaro no Recife nesta quarta-feira, com locais e horários

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.