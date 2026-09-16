Ivan Moraes reforça critica a "revezamento de herdeiros" na política de PE e promete ônibus de graça

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Candidato do PSOL ao Governo de PE apresentou propostas para educação, saúde, segurança, infraestrutura, transporte e desenvolvimento econômico

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O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) voltou a criticar, nesta quarta-feira (16), durante entrevista à Nova Brasil FM, o que classificou como um “revezamento de herdeiros” no comando político de Pernambuco. O candidato citou os grupos ligados às famílias Lyra e Campos e voltou a dizer que pretende se apresentar como alternativa ao modelo que, segundo ele, vem sendo mantido no Estado.

Ivan mencionou as gestões de Raquel Lyra (PSD) e Paulo Câmara (PSB) e os grupos políticos ligados às famílias dos ex-governadores João Lyra Neto e Eduardo Campos para sustentar sua crítica.

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Na avaliação do candidato, o modelo adotado pelos governos anteriores priorizou incentivos fiscais e grandes empresas, enquanto áreas como emprego, infraestrutura, educação e saúde continuariam apresentando problemas.

“É por isso que eu sou diferente dos iguais, porque hoje a gente vê Raquel, antes a gente via Paulo Câmara, cujo secretário, cujo chefe da Casa Civil era João Campos, antes de Paulo Câmara era o pai de Raquel, antes do pai de Raquel era o pai de João”, afirmou.

Ivan também declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República e disse considerar a eleição presidencial a mais importante do ano. Para Pernambuco, afirmou que os eleitores poderiam votar em sua candidatura sem receio de uma eventual candidatura de extrema direita.

Educação

Na educação, Ivan afirmou que pretende mudar a forma como os indicadores educacionais são utilizados para avaliar a rede pública. Segundo o candidato, há pressão sobre professores para que estudantes sejam aprovados mesmo sem condições adequadas.

Ele também criticou a implementação do ensino integral e afirmou ter ouvido relatos em municípios como Arcoverde, Araripina e Caruaru, além da Região Metropolitana do Recife, sobre falta de estrutura e preparação.

Como proposta, defendeu transformar as escolas de tempo integral em espaços permanentemente integrados às comunidades, com atividades envolvendo organizações sociais, agricultura urbana, cultura popular e movimentos culturais.

Ivan também defendeu a realização de concursos públicos para a educação. Ao falar sobre professores temporários que tiveram contratos encerrados no início de setembro, criticou tanto o governo anterior do PSB quanto a gestão de Raquel Lyra.

Saúde

Para a saúde, Ivan afirmou que pretende priorizar a atenção básica em vez de concentrar investimentos na construção de hospitais.

O candidato disse que seus principais adversários estariam disputando quem constrói mais hospitais e realiza mais atendimentos, enquanto sua proposta seria reduzir a demanda por serviços de média e alta complexidade por meio da prevenção.

“Eu vou ser talvez o primeiro governador dos últimos tempos que não vai comemorar ao final do ano a quantidade de pessoas que foram atendidas nos seus hospitais”, afirmou.

Ivan defendeu a ampliação da atenção básica nos municípios e territórios, com fortalecimento das unidades de saúde da família, atuação dos agentes comunitários e investimentos em saneamento básico. Também propôs ampliar o atendimento especializado no interior e fortalecer os hospitais regionais.

Segurança pública

Na segurança, Ivan afirmou que pretende retirar a área do que chamou de “campo do marketing” e priorizar políticas baseadas em dados e investigação.

O candidato criticou a atuação da Polícia Militar em ações que classificou como publicitárias e afirmou que a Polícia Civil foi “desfinanciada” ao longo dos últimos dez anos.

Ivan também citou dados do Instituto Fogo Cruzado para afirmar que a polícia de Pernambuco está entre as que mais matam no país e que as vítimas são majoritariamente jovens negros.

Como proposta, defendeu o fortalecimento da investigação, melhoria dos equipamentos das forças de segurança e ações para combater organizações criminosas e corrupção.

Estradas, internet e transporte gratuito

Na infraestrutura, Ivan afirmou que pretende alterar o modelo de contratação para obras rodoviárias. Segundo ele, um quilômetro de estrada em Pernambuco pode custar mais de R$ 2 milhões, enquanto rodovias precisam ser recuperadas poucos anos depois.

O candidato propôs que os contratos responsabilizem as empresas também pela manutenção das estradas e defendeu a priorização de estradas vicinais que ligam comunidades rurais, indígenas, quilombolas e assentamentos aos centros urbanos.

Outra proposta é ampliar o acesso à internet em todo o Estado. Para Ivan, a conectividade deve ser tratada como infraestrutura essencial.

Na mobilidade, o candidato apresentou uma das principais propostas da entrevista: a implantação de tarifa zero no transporte coletivo. “O meu governo vai ser o governo do ônibus de graça”, afirmou.

Segundo Ivan, a medida começaria pela Região Metropolitana do Recife (RMR), Caruaru e Petrolina. Ele estimou o custo anual em aproximadamente R$ 1,1 bilhão e afirmou que o Estado já destina cerca de R$ 400 milhões para o transporte metropolitano.

A proposta prevê uma taxa para empresas maiores, enquanto os trabalhadores deixariam de pagar o vale-transporte. Ivan também afirmou que pretende buscar recursos federais para financiar o modelo.

Desenvolvimento econômico e cultura

Para o desenvolvimento econômico, Ivan defendeu uma política de “baixo para cima”, com menor dependência de incentivos fiscais para grandes empresas e maior apoio a cooperativas, associações e micro e pequenas empresas.

Segundo o candidato, os incentivos fiscais concedidos a grandes empresas teriam passado de R$ 2 bilhões para mais de R$ 8 bilhões em uma década. Ele também defendeu cooperativas de crédito e o fortalecimento da assistência técnica rural.

Ivan propôs ainda ampliar ações de reciclagem e compostagem. Segundo ele, esse setor poderia gerar, em sua estimativa, R$ 500 milhões por ano.

Outra proposta envolve estimular a produção de cannabis para fins medicinais, com beneficiamento pelo Lafepe, distribuição pela rede do SUS e possibilidade de comercialização para outros países.

Na cultura, o candidato defendeu ampliar os investimentos e tratar o setor como motor de desenvolvimento econômico e turístico. Segundo ele, entre 5% e 6% da população pernambucana estaria envolvida em atividades relacionadas à cadeia produtiva da cultura.

Ivan afirmou que pretende criar o programa “Cultura Todo Dia”, com financiamento para manifestações da cultura popular. Também criticou os gastos do governo Raquel Lyra com contratações de artistas. Segundo ele, a gestão teria gasto R$ 57 milhões em dois anos para contratar 25 bandas.

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