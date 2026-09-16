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Política | Notícia

Flávio Bolsonaro diz que STF não pode "ter uma laranja podre como Moraes contaminando o ambiente"

Flávio ainda criticou a possibilidade de Lula indicar ministros para o STF: "Imagina indicar quatro Alexandres de Moraes ou quatro Flávios Dinos"

Por Alice Lins Publicado em 16/09/2026 às 17:53 | Atualizado em 16/09/2026 às 19:06
Flávio Bolsonaro (PL) em ato de campanha no Recife
Flávio Bolsonaro (PL) em ato de campanha no Recife - Dyandhra Monteiro/TV Jornal

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) realiza agenda de campanha no Recife nesta quarta-feira (16). O senador fez um discurso no qual criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e voltou a atacar a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente a do ministro Alexandre de Moraes.

Ao falar sobre a composição da Corte, Flávio destacou a possibilidade de o próximo presidente indicar quatro novos ministros para o STF e afirmou que a "marca do governo Lula é incompetência e corrupção". 

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"Vocês estão vendo o nojo que está acontecendo em Brasília. Vocês imaginam o Lula indicando mais quatro Alexandre de Moraes aqui dentro? Ou quatro Flávio Dino? Aquilo não é papel de ministro do Supremo. O judiciário não é aquilo, o Supremo não é aquilo", disse.

Na sequência, o candidato falou sobre a possibilidade de fazer novas nomeações caso seja eleito.

"Essa é uma atribuição do presidente da República e, se Deus nos honrar, nós vamos poder colocar não quatro, mas cinco ministros, já contando com Alexandre de Moraes fora", reforçou.

Críticas a Alexandre de Moraes

O senador também direcionou críticas especificamente a Alexandre de Moraes. No discurso, Flávio afirmou que o ministro estaria utilizando o cargo para benefícios próprios.

"Não dá para ter uma laranja podre como Alexandre de Moraes contaminando o ambiente, usando a caneta para enriquecer a família ao invés de zelar pela Constituição e garantir uma segurança jurídica. Todo mundo que precisa recorrer ao judiciário precisa acreditar que vai ser uma decisão justa, e não é o que acontece hoje", alegou.

As declarações ocorrem em meio à crise envolvendo Moraes e o Banco Master. Na terça-feira (15), o plenário do STF suspendeu a análise de questões preliminares relacionadas ao pedido de investigação sobre o ministro após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Apoio em Pernambuco

Por fim, Flávio também pediu aos apoiadores que ampliem a divulgação de candidatura dele no estado. O senador afirmou que pretende contar com os eleitores para levar o nome a diferentes regiões de Pernambuco.

O candidato ainda declarou que, caso seja eleito, pretende estabelecer parceria com qualquer nome que vencer a disputa pelo Governo de Pernambuco.

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alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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