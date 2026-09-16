Em ato no Recife, Flávio Bolsonaro evita declarar apoio na disputa pelo Governo de Pernambuco

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Candidato do PL afirmou que eleitores estão livres para escolher entre os nomes que disputam o governo estadual e reforçou apoio a Mendonça ao Senado

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) evitou declarar apoio a um dos nomes que disputam o Governo de Pernambuco durante passagem pelo Recife nesta quarta-feira (16).

A declaração foi feita durante um discurso antes do comício realizado no Cais da Alfândega. Flávio afirmou que não poderia indicar um candidato ao governo estadual naquele momento, já que o palanque do evento era do candidato ao Senado Mendonça Filho (PL).

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"O presidente é 22 e o governador fiquem à vontade. Independente de quem seja governador ou governadora, vai ter as portas abertas em Brasília. Vou pensar no povo pernambucano", garantiu.

Durante o mesmo ato, Mendonça Filho destacou o desempenho da campanha de Flávio Bolsonaro no Nordeste.

"Ele está tocando o coração do povo brasileiro, do povo pernambucano, do povo nordestino. Ele está forte no Nordeste, em Pernambuco, e é evidente que, para multiplicar essa mensagem, ele precisa de candidatos e candidatas que possam preencher o espaço dele quando ele está fora de Pernambuco e do Nordeste", afirmou.

O candidato ainda disse que a passagem desta quarta-feira seria a última de Flávio por Pernambuco durante a campanha e pediu aos aliados que intensifiquem as ações no estado.

"A gente está chegando na reta final da campanha e ele não virá mais a Pernambuco até aqui. Então é importante que a gente possa ter uma mobilização grande em Pernambuco para a gente conseguir a mais alta votação que o Bolsonaro já teve aqui. Ele vai superar o pai dele. E o pai dele vai agradecer. Então o Brasil vai voltar o rumo certo com o Flávio presidente", finalizou.