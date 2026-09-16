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Política | Notícia

Em ato no Recife, Flávio Bolsonaro evita declarar apoio na disputa pelo Governo de Pernambuco

Candidato do PL afirmou que eleitores estão livres para escolher entre os nomes que disputam o governo estadual e reforçou apoio a Mendonça ao Senado

Por Alice Lins Publicado em 16/09/2026 às 18:41 | Atualizado em 16/09/2026 às 18:59
Flávio Bolsonaro (PL) em ato no Recife
Flávio Bolsonaro (PL) em ato no Recife - Charles Vieira/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) evitou declarar apoio a um dos nomes que disputam o Governo de Pernambuco durante passagem pelo Recife nesta quarta-feira (16).

A declaração foi feita durante um discurso antes do comício realizado no Cais da Alfândega. Flávio afirmou que não poderia indicar um candidato ao governo estadual naquele momento, já que o palanque do evento era do candidato ao Senado Mendonça Filho (PL).

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"O presidente é 22 e o governador fiquem à vontade. Independente de quem seja governador ou governadora, vai ter as portas abertas em Brasília. Vou pensar no povo pernambucano", garantiu.

Durante o mesmo ato, Mendonça Filho destacou o desempenho da campanha de Flávio Bolsonaro no Nordeste.

"Ele está tocando o coração do povo brasileiro, do povo pernambucano, do povo nordestino. Ele está forte no Nordeste, em Pernambuco, e é evidente que, para multiplicar essa mensagem, ele precisa de candidatos e candidatas que possam preencher o espaço dele quando ele está fora de Pernambuco e do Nordeste", afirmou.

O candidato ainda disse que a passagem desta quarta-feira seria a última de Flávio por Pernambuco durante a campanha e pediu aos aliados que intensifiquem as ações no estado.

"A gente está chegando na reta final da campanha e ele não virá mais a Pernambuco até aqui. Então é importante que a gente possa ter uma mobilização grande em Pernambuco para a gente conseguir a mais alta votação que o Bolsonaro já teve aqui. Ele vai superar o pai dele. E o pai dele vai agradecer. Então o Brasil vai voltar o rumo certo com o Flávio presidente", finalizou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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