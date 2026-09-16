Durante panfletagem, Raquel Lyra reforça proposta de frota de ônibus 100% climatizada

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Candidata à reeleição intensifica agenda de rua a menos de 20 dias do primeiro turno e cita ações do governo na área de mobilidade

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), realizou panfletagem na manhã desta quarta-feira (16), em frente à Estação Central Capiba, no Museu do Trem, no Centro do Recife.

A menos de 20 dias do primeiro turno das eleições de 2026, a candidata intensifica a agenda de campanha e prometeu, durante conversa com a imprensa, uma frota de ônibus 100% climatizada na Região Metropolitana do Recife (RMR).

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Segundo Raquel, o governo estadual já entregou 420 ônibus equipados com ar-condicionado e outros 250 novos veículos devem chegar até o fim do ano. A governadora também citou os ônibus elétricos adquiridos com recursos de cerca de R$ 300 milhões, em parceria com o governo Lula (PT).

“O nosso compromisso aqui no Recife, na região metropolitana, é garantir a frota 100% de ônibus com ar-condicionado”, afirmou.

Raquel cita ações na mobilidade

Ao falar sobre a reta final da campanha, a gestora afirmou que pretende continuar apresentando as ações realizadas durante sua gestão e propostas para um eventual segundo mandato.

Entre os exemplos citados, mencionou investimentos em infraestrutura e mobilidade, como a conclusão de obras relacionadas à Copa do Mundo, os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, a reforma de estações de BRT e a implantação do bilhete único.

A candidata também citou a extinção do Anel B e obras e intervenções em terminais integrados, incluindo Igaraçu, Camaragibe e Pelópidas da Silveira.

“E campanha na rua, pedindo voto e a confiança da população de Pernambuco para continuar seguindo em frente num Estado que voltou a crescer e voltou a gerar esperança no seu povo”, declarou.

Agenda

A agenda de campanha da governadora nesta quarta-feira ainda inclui sabatina da CNN Brasil, gravações para o Guia Eleitoral e participação no podcast Arenga Política, com Ricardo Antunes, às 16h, em Boa Viagem. Às 19h, Raquel participa de atividade no comitê de João de Nadegi, nos Aflitos.