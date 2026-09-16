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Política | Notícia

Confira a agenda de Flávio Bolsonaro no Recife nesta quarta-feira, com locais e horários

Candidato participa de caminhada e comício na capital pernambucana durante passagem pelo Nordeste; atos reúnem aliados e lideranças da direita

Por JC Publicado em 16/09/2026 às 11:03
Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL
Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL - Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda no Recife nesta quarta-feira (16), com caminhada e comício no Bairro do Recife. A passagem pela capital pernambucana ocorre na reta final do primeiro turno e faz parte da agenda do presidenciável pelo Nordeste.

Antes dos atos abertos ao público, Flávio terá reuniões com candidatos a deputado estadual e federal e com pastores e lideranças religiosas. A programação, inicialmente prevista para incluir Santa Cruz do Capibaribe, foi concentrada no Recife.

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Na atividade pública, o candidato estará acompanhado de aliados políticos de Pernambuco, entre eles Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado, além de lideranças e movimentos ligados à direita no estado. A caminhada terá concentração no Marco Zero e seguirá até o Cais da Alfândega, onde será realizado o comício.

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Confira os horários e locais

17h30 – Caminhada

A concentração será no Marco Zero, no Bairro do Recife. O percurso seguirá pela Avenida Rio Branco até o Cais da Alfândega.

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18h30 – Comício

O ato será realizado no Cais da Alfândega, tendo como ponto de referência a Livraria Jaqueira, no Recife.

A agenda em Pernambuco ocorre após Flávio Bolsonaro cumprir compromissos em **Juazeiro do Norte (CE) durante a manhã, com moto-carreata, comício e visita ao Horto do Padre Cícero.

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