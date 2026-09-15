Pedido de vista de Dino suspende julgamento sobre investigação de Alexandre de Moraes após discussão entre ministros
O placar fica 4 a 3 contra questão de ordem de Gilmar Mendes que pede para suspender o julgamento que decidirá sobre a abertura do inquérito
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O ministro Flávio Dino pediu vista nesta segunda-feira (15) e suspendeu o julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), de um pedido de abertura de investigação contra Alexandre de Moraes. A decisão ocorreu após um bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça durante a sessão. Com o pedido de vista, o julgamento pode ficar suspenso por até 90 dias.
Ao justificar a decisão, Dino apontou a condução da sessão pelo presidente do STF, Edson Fachin, e afirmou que caberia a ele intervir para impedir o prolongamento da discussão entre os ministros.
“Ministro Fachin, se Vossa Excelência, com todo respeito, não toma uma providência, eu vou pedir vista. É impossível. Nós estamos em termos que degradam a imagem do tribunal. Vossa Excelência está assistindo a isso a horas. A horas. E está transformando o Supremo, nas próximas semanas, quiçá meses, neste debate. Se Vossa Excelência vai assistir a isto, eu não vou. Porque eu sou funcionário público deste país e tenho respeito a ele”, afirmou Dino.
O Supremo formou placar de 4 a 3 para negar a questão de ordem apresentada pelo decano, Gilmar Mendes. O ministro propôs que a abertura de investigação de Alexandre de Moraes seja analisada em conjunto com a ação que aponta irregularidades na atuação de André Mendonça - caso que está pautado para a próxima semana.
Discussão entre Gilmar e Mendonça
O bate-boca começou durante votação da questão de ordem de Gilmar, após o decano contestar uma fala de Mendonça sobre o Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet. O decano classificou como “leviandade” as ilações feitas sobre Gonet e afirmou que o procurador estava sendo alvo de uma postura “policialesca”.
“É impressionante, presidente, que uma pessoa da estatura do Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação, isto sim é leviandade, isto sim é leviandade, o sujeito investido de um sentimento policialesco”, disse Gilmar.
Mendonça reagiu e pediu que Gilmar respeitasse sua vez de falar. “Ministro Gilmar, peço a Vossa Excelência silêncio”, afirmou.
Na sequência, Gilmar voltou a interromper o colega e disse: “É impressionante a desfaçatez desse sujeito”. Mendonça rebateu: “A desfaçatez de Vossa Excelência. Me respeite”.
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Diante do confronto, Dino afirmou que a situação estava prejudicando a imagem da Corte e decidiu pedir vista. Com a medida, a análise do pedido de investigação contra Moraes fica interrompida até a devolução do processo ao colegiado.
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