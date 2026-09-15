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Política | Notícia

Nunes Marques se declara impedido de julgar caso Moraes e cita impacto nas eleições

Presidente do TSE afirmou que julgamento pode repercutir no cenário eleitoral e disse não se sentir confortável para participar da análise

Por Pedro Beija Publicado em 15/09/2026 às 11:35 | Atualizado em 15/09/2026 às 11:43
Ministro Kassio Nunes Marques se declarou impedido de votar no julgamento do caso envolvendo Alexandre de Moraes no STF
Ministro Kassio Nunes Marques se declarou impedido de votar no julgamento do caso envolvendo Alexandre de Moraes no STF - Rosinei Coutinho/STF

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O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou-se impedido, nesta terça-feira (15), de participar do julgamento que analisa o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e as mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Após anunciar o impedimento, Nunes Marques deixou a sessão do plenário.

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques afirmou que considera prioritária, neste momento, a missão de garantir o equilíbrio das eleições de 2026 e avaliou que o julgamento no Supremo pode repercutir sobre o cenário político-eleitoral. O primeiro turno ocorre daqui a 19 dias.

“Na condição de presidente do TSE, eu não me sinto confortável para participar desse julgamento e afirmo o meu impedimento”, declarou.

Acompanhe o julgamento ao vivo pelo JC Play:

Antes de anunciar a decisão, Nunes Marques afirmou ter “absoluta isenção” em relação ao caso e citou votos dados por ele pela manutenção das prisões de Vorcaro, do pai do ex-banqueiro e de outros investigados.

“Se eu me sentisse desconfortável ou cooptado de alguma forma, eu jamais teria votado pela confirmação da prisão de Daniel Vorcaro, do seu pai e de outras pessoas envolvidas”, afirmou.

O ministro também disse que nunca trocou mensagens com Vorcaro. Segundo Nunes Marques, situações de impedimento ou suspeição não decorrem necessariamente da existência de culpa, mas também podem envolver fatores externos à atuação do magistrado.

Mensagens citam filho de Nunes Marques

A declaração ocorre após a divulgação de mensagens extraídas do celular de Vorcaro nas quais aparecem referências ao ministro e ao filho dele, o advogado Kevin Marques.

Em conversas reveladas pelo Estadão, o então diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, enviou a Vorcaro o contato de Kevin acompanhado de referência a R$ 500 mil mensais. Em outra troca de mensagens, Rennó menciona a empresa Consult Inteligência Tributária ao tratar de pagamentos.

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A defesa de Kevin afirma que o advogado não prestou serviços ao Banco Master nem recebeu recursos de Daniel Vorcaro. Segundo o posicionamento, ele recebeu R$ 281,6 mil da Consult por serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa, sem relação com o Supremo.

Durante a sessão, Nunes Marques afirmou que tem buscado manter o TSE distante de preferências partidárias e avaliou que a Corte Eleitoral tem conduzido o processo eleitoral com equilíbrio.

“Eu não tenho dúvida de que os debates vão fluir, que esse julgamento eventualmente pode também me impactar no cenário político-eleitoral”, disse, antes de anunciar o impedimento. A declaração foi registrada pela Presidência do STF, e Nunes Marques ficou fora da votação.

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