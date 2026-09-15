Nunes Marques se declara impedido de julgar caso Moraes e cita impacto nas eleições
Presidente do TSE afirmou que julgamento pode repercutir no cenário eleitoral e disse não se sentir confortável para participar da análise
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O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou-se impedido, nesta terça-feira (15), de participar do julgamento que analisa o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e as mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Após anunciar o impedimento, Nunes Marques deixou a sessão do plenário.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques afirmou que considera prioritária, neste momento, a missão de garantir o equilíbrio das eleições de 2026 e avaliou que o julgamento no Supremo pode repercutir sobre o cenário político-eleitoral. O primeiro turno ocorre daqui a 19 dias.
“Na condição de presidente do TSE, eu não me sinto confortável para participar desse julgamento e afirmo o meu impedimento”, declarou.
Acompanhe o julgamento ao vivo pelo JC Play:
Antes de anunciar a decisão, Nunes Marques afirmou ter “absoluta isenção” em relação ao caso e citou votos dados por ele pela manutenção das prisões de Vorcaro, do pai do ex-banqueiro e de outros investigados.
“Se eu me sentisse desconfortável ou cooptado de alguma forma, eu jamais teria votado pela confirmação da prisão de Daniel Vorcaro, do seu pai e de outras pessoas envolvidas”, afirmou.
O ministro também disse que nunca trocou mensagens com Vorcaro. Segundo Nunes Marques, situações de impedimento ou suspeição não decorrem necessariamente da existência de culpa, mas também podem envolver fatores externos à atuação do magistrado.
Mensagens citam filho de Nunes Marques
A declaração ocorre após a divulgação de mensagens extraídas do celular de Vorcaro nas quais aparecem referências ao ministro e ao filho dele, o advogado Kevin Marques.
Em conversas reveladas pelo Estadão, o então diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, enviou a Vorcaro o contato de Kevin acompanhado de referência a R$ 500 mil mensais. Em outra troca de mensagens, Rennó menciona a empresa Consult Inteligência Tributária ao tratar de pagamentos.
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A defesa de Kevin afirma que o advogado não prestou serviços ao Banco Master nem recebeu recursos de Daniel Vorcaro. Segundo o posicionamento, ele recebeu R$ 281,6 mil da Consult por serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa, sem relação com o Supremo.
Durante a sessão, Nunes Marques afirmou que tem buscado manter o TSE distante de preferências partidárias e avaliou que a Corte Eleitoral tem conduzido o processo eleitoral com equilíbrio.
“Eu não tenho dúvida de que os debates vão fluir, que esse julgamento eventualmente pode também me impactar no cenário político-eleitoral”, disse, antes de anunciar o impedimento. A declaração foi registrada pela Presidência do STF, e Nunes Marques ficou fora da votação.