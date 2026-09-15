João Campos apresenta propostas para infraestrutura e habitação durante agenda no Recife

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Candidato do PSB afirmou que pretende ampliar obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Região Metropolitana e ações de moradia no estado

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O candidato ao Governo de Pernambuco e líder da Frente Popular, João Campos (PSB), realizou um porta a porta na Comunidade do Bem, na Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (15). Durante a agenda, apresentou propostas voltadas à infraestrutura urbana e à habitação na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Mais de mil ruas serão calçadas, com drenagem e saneamento aqui na RMR, para o estado ajudar as cidades, onde 40% da população vive, a ter um cuidado integrado de infraestrutura social", disse.

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O socialista também citou propostas para ampliar a oferta de moradia em Pernambuco. Entre as medidas mencionadas estão a construção de novas unidades habitacionais e a criação de um programa específico para servidores estaduais no Centro do Recife.

Segundo ele, as iniciativas estão relacionadas à ampliação das políticas habitacionais e à reabilitação urbana da região central da capital.

"Mais de R$ 150 milhões estão sendo investidos pela Prefeitura do Recife, em uma ação que eu comecei como prefeito e nós vamos levar esse componente de infraestrutura social para o estado de Pernambuco", afirmou.