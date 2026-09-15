João Campos apresenta propostas para infraestrutura e habitação durante agenda no Recife

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artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O candidato ao Governo de Pernambuco e líder da Frente Popular, João Campos (PSB), realizou um porta a porta na Comunidade do Bem, na Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (15). Durante a agenda, apresentou propostas voltadas à infraestrutura urbana e à habitação na Região Metropolitana do Recife (RMR).
"Mais de mil ruas serão calçadas, com drenagem e saneamento aqui na RMR, para o estado ajudar as cidades, onde 40% da população vive, a ter um cuidado integrado de infraestrutura social", disse.
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O socialista também citou propostas para ampliar a oferta de moradia em Pernambuco. Entre as medidas mencionadas estão a construção de novas unidades habitacionais e a criação de um programa específico para servidores estaduais no Centro do Recife.
Segundo ele, as iniciativas estão relacionadas à ampliação das políticas habitacionais e à reabilitação urbana da região central da capital.
"Mais de R$ 150 milhões estão sendo investidos pela Prefeitura do Recife, em uma ação que eu comecei como prefeito e nós vamos levar esse componente de infraestrutura social para o estado de Pernambuco", afirmou.
Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,