Gilmar acusa Mendonça de condução "político-eleitoral"; ministro reage: "Está sendo leviano"

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Decano criticou atuação do colega no caso que envolve Alexandre de Moraes; discussão escalou após Mendonça pedir respeito durante sessão do Supremo

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O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), acusou nesta terça-feira (15) o ministro André Mendonça de dar uma condução com viés “político-eleitoral” ao caso envolvendo o relatório da Polícia Federal (PF) sobre o ministro Alexandre de Moraes.

A declaração provocou um dos momentos mais tensos da sessão. Mendonça interrompeu a fala do colega e afirmou que Gilmar estava sendo “leviano”. Os dois passaram, então, a trocar acusações no plenário.

“A pergunta não é saber se esse ou aquele ministro deve ser investigado. A pergunta é se continuaremos a admitir que o rigor da persecução penal seja distribuído conforme a identidade do investigador”, afirmou Gilmar.

Na sequência, o decano disse enxergar um “inequívoco viés político-eleitoral” na forma como o episódio foi conduzido e mencionou a proximidade com o 7 de Setembro.

“O senhor está sendo leviano”, rebateu Mendonça.

Gilmar respondeu que o colega deveria ouvi-lo e insistiu na acusação. “Evidente condução político-eleitoral a escolha do 7 de Setembro. Isso não se faz, pessoas decentes não fazem isso”, declarou.

“Não aponte o dedo para mim. Não está falando com qualquer um. Respeite esse tribunal”, reagiu Mendonça.

Gilmar devolveu: “Quem não se dá respeito não merece respeito”.

Acompanhe o julgamento ao vivo no JC Play:

Críticas à condução do caso

A discussão ocorreu durante o debate sobre a forma como chegaram ao Supremo informações encontradas no âmbito das investigações do Banco Master, que envolvem o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e sobre a atuação da Polícia Federal na produção e no encaminhamento de material relacionado a Moraes.

Gilmar também afirmou que uma deliberação do STF sobre tema de tamanha gravidade não poderia ocorrer, segundo ele, “nos termos ditados por alguém que tem desprezado qualquer senso de colegialidade, muito menos em pleno ciclo eleitoral”.

Em outro momento, questionou a origem de vazamentos de informações relacionadas às investigações. “Quem é o vazador geral da República? É a Polícia Federal? Interessante que nos nossos gabinetes, ministro Fux, não se vaza nada”, disse.

O presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que eventuais vazamentos estão sendo investigados pela Corte.

O confronto entre Gilmar e Mendonça ocorreu pouco depois de Alexandre de Moraes também discutir com o ministro. Moraes afirmou que Mendonça teria pedido à PF sua inclusão em uma colaboração premiada, acusação negada pelo colega com a expressão “Mentira”.