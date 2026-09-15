Gilmar a Mendonça: É impressionante a desfaçatez desse sujeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram novo bate-boca durante sessão do STF, que acabou suspensa após pedido de vista de Flávio Dino

Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram novo bate-boca durante sessão do STF, que acabou suspensa após pedido de vista de Flávio Dino

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Os ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e André Mendonça voltaram a discutir durante a sessão da Corte desta terça-feira, 15, destinada a analisar a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Após a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que negou envolvimento com Vorcaro, Mendonça pediu a palavra e disse: "Dr. Paulo, eu tento ser justo. Ninguém gostaria de estar aqui. Nós estamos aqui por dever de ofício. E a gente pode até avaliar se 'ah, não devia ter feito isso', talvez hoje conhecendo os fatos..."

Neste momento, Gilmar interrompeu o colega e afirmou: "É impressionante, presidente, que uma pessoa da estatura do Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isto sim é leviandade. O sujeito investido de um sentimento policialesco, junto com seus delegados. É impressionante a desfaçatez desse sujeito". Mendonça, então, gritou: "A desfaçatez de vossa excelência. Me respeite".

Diante do embate no plenário, o ministro Flávio Dino afirmou que pediria vista do processo e acusou o presidente do STF, Edson Fachin, de omissão ao não coibir os bate-bocas: "Vossa excelência (Fachin) está assistindo isso a horas e está transformando o Supremo nas próximas semanas, quiçá meses, neste debate".

Dino continuou: "Nós não temos condições de deliberar, o clima é daí para pior (...) A 15 dias de uma eleição, o Tribunal se expor a isso e veja: sem ponto final, presidente. Acho que vossa excelência não se deu conta disso, porque vossa excelência, além de marcar esta sessão desastrada, ainda marcou outra na próxima sigcaption> Ministro Gilmar Mendes na sessão plenária extraordinária do STF - Foto: Rosinei Coutinho/STF