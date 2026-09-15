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Gilmar a Mendonça: É impressionante a desfaçatez desse sujeito

Gilmar Mendes e André Mendonça protagonizaram novo bate-boca durante sessão do STF, que acabou suspensa após pedido de vista de Flávio Dino

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/09/2026 às 21:10
Ministro Gilmar Mendes na sessão plenária extraordinária do STF Publicado em 15/09/2026 às 21:10
Ministro Gilmar Mendes na sessão plenária extraordinária do STF
Ministro Gilmar Mendes na sessão plenária extraordinária do STF - Foto: Rosinei Coutinho/STF

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Os ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e André Mendonça voltaram a discutir durante a sessão da Corte desta terça-feira, 15, destinada a analisar a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Após a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que negou envolvimento com Vorcaro, Mendonça pediu a palavra e disse: "Dr. Paulo, eu tento ser justo. Ninguém gostaria de estar aqui. Nós estamos aqui por dever de ofício. E a gente pode até avaliar se 'ah, não devia ter feito isso', talvez hoje conhecendo os fatos..."

Neste momento, Gilmar interrompeu o colega e afirmou: "É impressionante, presidente, que uma pessoa da estatura do Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isto sim é leviandade. O sujeito investido de um sentimento policialesco, junto com seus delegados. É impressionante a desfaçatez desse sujeito". Mendonça, então, gritou: "A desfaçatez de vossa excelência. Me respeite".

Diante do embate no plenário, o ministro Flávio Dino afirmou que pediria vista do processo e acusou o presidente do STF, Edson Fachin, de omissão ao não coibir os bate-bocas: "Vossa excelência (Fachin) está assistindo isso a horas e está transformando o Supremo nas próximas semanas, quiçá meses, neste debate".

Dino continuou: "Nós não temos condições de deliberar, o clima é daí para pior (...) A 15 dias de uma eleição, o Tribunal se expor a isso e veja: sem ponto final, presidente. Acho que vossa excelência não se deu conta disso, porque vossa excelência, além de marcar esta sessão desastrada, ainda marcou outra na próxima sigcaption> Ministro Gilmar Mendes na sessão plenária extraordinária do STF - Foto: Rosinei Coutinho/STF

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Os ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e André Mendonça voltaram a discutir durante a sessão da Corte desta terça-feira, 15, destinada a analisar a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Após a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que negou envolvimento com Vorcaro, Mendonça pediu a palavra e disse: "Dr. Paulo, eu tento ser justo. Ninguém gostaria de estar aqui. Nós estamos aqui por dever de ofício. E a gente pode até avaliar se 'ah, não devia ter feito isso', talvez hoje conhecendo os fatos..."

Neste momento, Gilmar interrompeu o colega e afirmou: "É impressionante, presidente, que uma pessoa da estatura do Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isto sim é leviandade. O sujeito investido de um sentimento policialesco, junto com seus delegados. É impressionante a desfaçatez desse sujeito". Mendonça, então, gritou: "A desfaçatez de vossa excelência. Me respeite".

Diante do embate no plenário, o ministro Flávio Dino afirmou que pediria vista do processo e acusou o presidente do STF, Edson Fachin, de omissão ao não coibir os bate-bocas: "Vossa excelência (Fachin) está assistindo isso a horas e está transformando o Supremo nas próximas semanas, quiçá meses, neste debate".

Dino continuou: "Nós não temos condições de deliberar, o clima é daí para pior (...) A 15 dias de uma eleição, o Tribunal se expor a isso e veja: sem ponto final, presidente. Acho que vossa excelência não se deu conta disso, porque vossa excelência, além de marcar esta sessão desastrada, ainda marcou outra na próxima semana". O ministro fez referência a sessão marcada para o próximo dia 23, que vai analisar o processo em que Moraes acusa Mendonça de irregularidades.

Mesmo com o pedido de vista, os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia anteciparam seus votos na análise da questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes sobre se Fachin poderia ter retirado Mendonça da relatoria do processo contra Moraes. A Corte também discutiu se o procedimento contra o relator do inquérito do Master deveria tramitar conjuntamente com o caso de Moraes.

Até agora, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes acompanharam o decano na questão de ordem, enquanto Fachin, Mendonça, Fux e Cármen Lúcia votaram contra. Dino já havia se manifestado favoravelmente, mas em razão de seu pedido de vista, o voto não foi computado. Diante disso, o placar terminou em 4 a 3 pela rejeição da questão de ordem.

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