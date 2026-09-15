Flávio Dino pede investigação sobre possíveis conexões de Mendonça com Banco Master e contratos em São Paulo
Ministro cita atuação de Mendonça em processo sobre cemitérios e encontro com Daniel Vorcaro ao pedir apuração de supostas irregularidades
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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta terça-feira (15) ao presidente da Corte, Edson Fachin, que sejam investigadas possíveis conexões entre o Banco Master, o Instituto Iter, ligado ao ministro André Mendonça, e contratos firmados pelo município de São Paulo.
O pedido está relacionado a uma ação que discute as regras para o funcionamento de cemitérios privados na capital paulista.
Dino também mencionou uma apuração do Ministério Público de São Paulo (MPSP) sobre possíveis irregularidades nas concessões de cemitérios e uma eventual relação entre a empresa Cortel e o Banco Master. A decisão não aponta que tenha ocorrido irregularidade ou favorecimento, mas solicita que as possíveis conexões sejam apuradas.
O pedido acontece minutos antes da sessão extraordinária do STF que analisará a possível abertura de uma investigação envolvendo Alexandre de Moraes
Dino cita atuação de Mendonça no processo
Um dos pontos levantados por Dino é a atuação de André Mendonça no processo dos cemitérios. Em abril de 2025, o ministro votou contra a manutenção de uma decisão individual de Dino que afetava o funcionamento dos cemitérios privados.
O ministro também chamou atenção para a atuação de Alexandre de Almeida Mendonça, irmão de André Mendonça, na SP Regula, na área funerária e cemiterial. A apuração deverá esclarecer se existe algum possível conflito de interesses, favorecimento ou atuação indevida relacionada ao caso.
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Encontro com Vorcaro também entrou no pedido
Outro ponto citado por Dino é um encontro entre André Mendonça e Daniel Vorcaro, ocorrido em 14 de março de 2025, na sede do Instituto Iter, fundado pelo ministro.
Criado em 2024, o Instituto passou a manter contratos remunerados com o município de São Paulo, que também está envolvido na discussão sobre os cemitérios. Mendonça informou, em 3 de setembro, que decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter.
Dino quer esclarecer se existe alguma relação entre o encontro com Vorcaro, o Instituto, seus contratos e a atuação de Mendonça no processo que trata dos cemitérios privados.
Contratos e ligação com a Cortel
O ministro também citou Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e investigado na Operação Compliance Zero, que trabalhava na Cortel, empresa mencionada na apuração sobre as concessões de cemitérios em São Paulo.
Outro ponto levado em consideração foi um contrato firmado sem licitação entre o Instituto Iter e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), ligada ao governo paulista. O acordo, segundo as informações apresentadas por Dino, é de aproximadamente R$ 1,63 milhão e prevê serviços técnicos de formação e gestão educacional.
A solicitação feita ao STF busca reunir essas informações e verificar se há alguma conexão entre os fatos citados.