Flávio Bolsonaro cumpre agenda de campanha no Recife nesta quarta-feira (16)

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda de campanha no Recife nesta quarta-feira (16), durante uma passagem pelo Nordeste. Na capital pernambucana, o presidenciável participa de uma caminhada pelo Bairro do Recife e, em seguida, de um comício no Cais da Alfândega.
A programação aberta ao público tem início às 17h30, com concentração no Marco Zero. O percurso previsto seguirá pela Avenida Rio Branco até o Cais da Alfândega, onde está previsto o comício, marcado para as 18h30, nas proximidades da Livraria Jaqueira.
Encontre seu candidato
Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado, cargo e partido em todo o Brasil.
Encontramos 0 resultados
Selecione um cargo e uma UF para buscar.
Ato deve reunir apoiadores e lideranças políticas
A mobilização deve reunir eleitores, apoiadores e lideranças políticas de diferentes regiões de Pernambuco. A expectativa é de participação de nomes ligados ao PL e de outros grupos que integram o campo político de direita no estado.
Entre os nomes com presença prevista está Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado por Pernambuco, que participa da agenda ao lado de Flávio. O deputado federal André Ferreira e o candidato a deputado federal Anderson Ferreira, também do PL, estão entre os aliados que poderão acompanhar o ato no Recife.
A campanha também espera a presença de outros candidatos, lideranças partidárias e apoiadores durante a caminhada e o comício. A mobilização foi apresentada por aliados como uma oportunidade de reunir a militância em torno da candidatura presidencial e das candidaturas do partido no estado.
Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,