Flávio Bolsonaro cumpre agenda de campanha no Recife nesta quarta-feira (16)

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O candidato à Presidência da República do PL realizará caminhada e comício durante a passagem pelo estado; Mendonça Filho marcará presença

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda de campanha no Recife nesta quarta-feira (16), durante uma passagem pelo Nordeste. Na capital pernambucana, o presidenciável participa de uma caminhada pelo Bairro do Recife e, em seguida, de um comício no Cais da Alfândega.

A programação aberta ao público tem início às 17h30, com concentração no Marco Zero. O percurso previsto seguirá pela Avenida Rio Branco até o Cais da Alfândega, onde está previsto o comício, marcado para as 18h30, nas proximidades da Livraria Jaqueira.

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Ato deve reunir apoiadores e lideranças políticas

A mobilização deve reunir eleitores, apoiadores e lideranças políticas de diferentes regiões de Pernambuco. A expectativa é de participação de nomes ligados ao PL e de outros grupos que integram o campo político de direita no estado.

Entre os nomes com presença prevista está Mendonça Filho (PL), candidato ao Senado por Pernambuco, que participa da agenda ao lado de Flávio. O deputado federal André Ferreira e o candidato a deputado federal Anderson Ferreira, também do PL, estão entre os aliados que poderão acompanhar o ato no Recife.

A campanha também espera a presença de outros candidatos, lideranças partidárias e apoiadores durante a caminhada e o comício. A mobilização foi apresentada por aliados como uma oportunidade de reunir a militância em torno da candidatura presidencial e das candidaturas do partido no estado.