Fachin vota para manter relatoria sobre Moraes e dar continuidade ao julgamento

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Fachin manteve a relatoria e rejeitou redistribuição. Também negou tramitação conjunta com petição sobre a atuação de André Mendonça na PF

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, votou contra a questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes para suspender o julgamento sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Fachin também votou pela manutenção de sua relatoria no caso e contra a redistribuição do processo. Por fim, o presidente do STF se manifestou contrário à tramitação conjunta deste caso com uma outra petição, a que indica possível atuação irregular de André Mendonça na condução da elaboração do relatório da Polícia Federal (PF) que apontou o suposto elo de Moraes e Vorcaro.

Agora, se manifesta o ministro Flávio Dino.

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