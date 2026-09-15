Dino vota a favor de questão de ordem para redistribuir processo sobre Mendonça

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Em sua argumentação, Dino afirmou defender que "todas as situações duvidosas, erradas ou tipificadas em lei como crime devem ser apuradas"

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino votou favorável à questão de ordem pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, para suspender o julgamento que decidirá sobre a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes por suposta ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Em sua argumentação, Dino afirmou defender que "todas as situações duvidosas, erradas ou tipificadas em lei como crime devem ser apuradas". Ele disse ainda se sentir incomodado que "hoje haja tantas acusações de uso de precatórios fraudulentos, expedição de precatórios fraudulentos, compra e venda de decisões" no Judiciário.

Apesar disso, o ministro destacou que a apuração de irregularidades deve observar o princípio da isonomia: "Se a gente não adotar uma resposta isonômica, vai me parecer que ele (Moraes) não está aqui pelos seus eventuais erros, que devem ser apurados. Que ele está aqui... não por esse tribunal, claro, pelas pessoas que estão fora daqui, havendo uma espécie de acerto de contas".

Dino afirmou ainda que a reação contrária a Moraes seria uma resposta a desafetos do ministro e mencionou o empresário Elon Musk, dono da rede social X e da SpaceX; o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco; ou os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.





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