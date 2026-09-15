Dias Toffoli se declara suspeito e não votará no julgamento sobre Moraes
Ministro alegou motivo de foro íntimo, lembrou afastamento anterior do caso Master e afirmou que permanecerá acompanhando a sessão
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O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou-se suspeito, nesta terça-feira (15), para participar do julgamento que analisa a possibilidade de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes no caso envolvendo mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Toffoli afirmou que não participará da votação, mas permanecerá no plenário acompanhando a sessão. Ao justificar a decisão, o ministro alegou motivo de foro íntimo e relembrou que já havia se afastado anteriormente da condução das investigações relacionadas ao Banco Master.
Acompanhe o julgamento pelo JC Play:
A suspeição ocorre quando existem razões de caráter subjetivo que podem comprometer a imparcialidade do julgador. O Código de Processo Civil prevê situações como amizade íntima, inimizade ou interesse no resultado da causa e permite que o magistrado se declare suspeito por motivo de foro íntimo, sem precisar tornar públicas as razões.
Com a decisão, Toffoli se junta a Kassio Nunes Marques entre os ministros que não participarão da votação. Nunes Marques havia se declarado impedido minutos antes e deixou a sessão após anunciar o afastamento.
A situação dos dois ministros é distinta. Nunes Marques declarou-se impedido, enquanto Toffoli alegou suspeição por motivo de foro íntimo. A suspeição está relacionada a circunstâncias subjetivas que podem colocar em dúvida a imparcialidade do julgador; já o impedimento decorre de situações objetivamente previstas na legislação.
Toffoli permanece na sessão
Durante a manifestação, Toffoli retomou o episódio em que deixou a relatoria das investigações sobre o caso Master e afirmou que manteria a mesma posição no julgamento desta terça.
Ao concluir a fala, reforçou que não votará, mas continuará participando da sessão na condição de ouvinte e poderá se manifestar durante os debates.
A fala de Toffoli também deu origem a um breve atrito sobre a condução dos trabalhos. O ministro Flávio Dino pediu a palavra enquanto Toffoli se manifestava, e o presidente do STF, Edson Fachin, interveio para afirmar que o pedido de aparte deveria ser dirigido à Presidência da Corte.
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Dino contestou a interpretação e afirmou que seguiria o Regimento do Supremo. A discussão sobre as regras de intervenção dos ministros continuou posteriormente, já durante a manifestação do decano Gilmar Mendes.
Com as declarações de Nunes Marques e Toffoli, o julgamento prossegue sem os votos dos dois ministros.