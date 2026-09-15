Diálogos de Vorcaro que citam filhos de Fux e Nunes Marques são revelados antes de sessão
Mensagens de Daniel Vorcaro envolvem filhos de ministros do STF e repercutem no julgamento sobre investigação de Alexandre de Moraes
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Um dia após magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) terem acesso às mensagens armazenadas no celular do dono do liquidado Banco Master, Daniel Vorcaro, vieram à tona conteúdos que envolvem os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques, alinhados a André Mendonça no julgamento sobre a possibilidade de investigação de Alexandre de Moraes. Uma decisão de Flávio Dino sobre um processo que envolve o Instituto Iter também fez parte da movimentação dos aliados de Moraes.
Horas antes da sessão de ontem, conversas extraídas do celular de Vorcaro indicaram pagamentos do banqueiro ao filho de Nunes Marques e uma relação de proximidade entre Vorcaro e o filho de Fux. Os dois ministros eram apontados como favoráveis à abertura de uma apuração sobre a relação entre Moraes e o banqueiro.
Após a divulgação das mensagens, Nunes Marques se declarou impedido e não participou do julgamento. Fux votou pela investigação.
Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Moraes vinham insistindo pelo acesso integral ao celular de Vorcaro. Os dados foram entregues a eles anteontem. Conforme sinalizações anteriores e conversas reservadas, os três tendiam a votar contra a abertura de investigação sobre Moraes. Dino pediu vista do processo ontem.
Cerca de uma hora antes do início da sessão, Dino proferiu uma decisão na qual levantou suspeitas sobre a atuação de Mendonça em um processo envolvendo a concessão dos serviços funerários de São Paulo.
ADVOGADO
Dados extraídos do celular mostram conversas de Vorcaro com o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux. Nos diálogos, o banqueiro chama o advogado para "ajudar num caso", e ambos marcam encontros em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
A troca de mensagens também indica que Vorcaro bancou ingressos para a família de Rodrigo Fux em um camarote VIP no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2025.
Em 5 de novembro de 2025, Vorcaro escreveu a Rodrigo Fux: "Quero te chamar pra me ajudar num caso". O advogado respondeu: "Claro. O que for melhor pra vc". Em seguida, eles combinam uma chamada de vídeo. "Será um prazer, se eu puder ajudar."
Ambos se tratam de maneira informal no diálogo. Rodrigo Fux chamou Vorcaro de "amigo" e "irmão". Em maio de 2024, o filho do ministro convidou o dono do Master para um encontro. "Quando estiver em SP te dou um toque pra almoçarmos ou fumarmos um charuto", disse.
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Em nota, a assessoria de Rodrigo Fux afirmou que ele nunca advogou para Vorcaro nem para o Banco Master, nunca fez nenhuma proposta de trabalho ao seu grupo econômico e nunca recebeu nenhum valor do banqueiro.
"A despeito do tom informal dos diálogos vazados, o que houve foi uma tentativa de aproximação comercial por parte de Daniel Vorcaro e seus sócios", afirmou Rodrigo Fux em nota.