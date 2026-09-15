Crise no STF abre espaço para discurso antissistema na reta final da eleição, avalia diretor da Quaest

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Guilherme Russo vê avanço de candidatos de direita diante da queda na confiança no Supremo e diz que efeito pode ser maior no Senado

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Na reta final do primeiro turno, o agravamento da crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu espaço para um discurso de enfrentamento às instituições e pode favorecer candidatos que se apresentem como alternativa ao sistema, avalia Guilherme Russo, diretor de Inteligência da Quaest.

A avaliação ocorre após a divulgação de mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o embate entre Moraes e o ministro André Mendonça sobre a condução das investigações.

O episódio ganhou dimensão eleitoral em meio à queda na confiança no STF e à nova pesquisa Quaest, que mostrou, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação de segundo turno, embora em empate técnico.

Segundo Russo, mais relevante do que a oscilação entre os dois candidatos é a combinação entre a disputa presidencial e o desgaste das instituições. A pesquisa apontou que 56% dos entrevistados afirmam não confiar “de jeito nenhum” no STF, índice que cresceu cerca de dez pontos percentuais em um mês.

“Para o eleitor médio, o sentimento é de que isso é uma bagunça”, afirmou Russo.

Na avaliação do diretor da Quaest, a crise pode atingir principalmente o eleitor que não está fortemente identificado com nenhum dos polos políticos. Esse grupo, segundo ele, tende a decidir o voto a partir da expectativa sobre quem pode oferecer uma perspectiva melhor para o futuro.

“O eleitor pendular não é um eleitor superinformado, ele não é um eleitor superideológico. Ele está procurando quem vai dar para ele uma esperança de futuro”, explicou.

Confira a entrevista completa:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-guilherme-russo-cientista-politico-e-diretor-de-inteligencia-da-quaest-15-09/" target="_blank">ENTREVISTA GUILHERME RUSSO - CIENTISTA POLÍTICO E DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA QUAEST 15 09</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Flávio ultrapassa Lula numericamente

Na nova pesquisa, Lula aparece com 36% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Na simulação de segundo turno, o senador passou a registrar vantagem numérica sobre o presidente, mas dentro da margem de erro.

Russo chamou atenção para a trajetória recente dos dois nomes. Enquanto Lula apresenta uma tendência de queda, Flávio vem avançando nas simulações. Para ele, entretanto, o resultado não permite falar em uma virada consolidada.

“É um cenário 50 a 50. É muito parecido com o que a gente viu em 2022. É uma eleição que tende a ser muito apertada”, avaliou.

O diretor da Quaest também ponderou que o cenário pode mudar conforme os eleitores se aproximem da decisão. Para ele, Lula ainda enfrenta o desafio de recuperar a capacidade de produzir esperança em parte do eleitorado, enquanto Flávio Bolsonaro também carrega limitações de credibilidade.

“O Lula deixou de inspirar esperança para uma parcela do eleitor. E o Flávio também não é um candidato que tenha uma credibilidade enorme”, afirmou.

Desgaste do STF pode beneficiar oposição

A queda na confiança no Supremo aparece, para Russo, como um dos dados mais importantes da pesquisa.

O resultado ocorre em meio à crise envolvendo Moraes, Mendonça e as investigações relacionadas ao Banco Master, que levaram a Corte a convocar uma sessão extraordinária nesta terça (09) para analisar a conduta de Moraes.

Na pesquisa estimulada sobre o conflito entre os ministros, 36% disseram considerar que André Mendonça está agindo de maneira mais correta, enquanto cerca de 16% apontaram Alexandre de Moraes. Outros 20% afirmaram que nenhum dos dois está mais correto.

Para Russo, o resultado mostra que o episódio encontrou uma sociedade já desconfiada das instituições e pode fortalecer discursos de oposição ao sistema. “Quando você tem 56% dizendo que não confia no Supremo, isso é muito mais importante do que simplesmente a polarização”, disse.

Ele ressalvou, porém, que o efeito eleitoral da crise dependerá dos próximos acontecimentos e, principalmente, de como os candidatos vão se posicionar diante deles. “A gente precisa saber o que vai sair do Supremo e como os candidatos vão reagir a isso. É isso que vai determinar o tamanho desse impacto eleitoral”, afirmou.

Moraes é associado à disputa com Bolsonaro

Apesar da complexidade do caso, Russo avalia que boa parte dos eleitores não acompanha os detalhes jurídicos da crise. Para esse público, a principal associação de Moraes continua sendo o conflito com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O que o eleitor sabe é que o Moraes brigou com o Bolsonaro. E isso é o que mobiliza muito a direita”, explicou.

Na avaliação do diretor da Quaest, essa percepção ajuda a reforçar entre eleitores de direita a ideia de que Bolsonaro estava correto em seus embates com o ministro. “É quase como se isso reforçasse uma percepção de que o Bolsonaro estava certo”, disse.

Russo ponderou, porém, que a associação entre Moraes e o PT não corresponde à trajetória política do ministro, que foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer e também já adotou decisões contrárias a interesses do campo petista.

Senado pode sentir mais os efeitos

O impacto da crise pode aparecer de maneira mais direta nas disputas proporcionais e para o Senado, segundo Russo. Candidatos identificados com o discurso de enfrentamento ao STF ou de renovação política podem encontrar maior espaço em um ambiente de insatisfação institucional.

“Isso pode beneficiar candidatos que se coloquem como alguém de fora do sistema, alguém que venha para resolver essa bagunça”, afirmou.

O efeito, contudo, tende a variar de acordo com o estado. Russo avalia que a pauta pode ter mais força em regiões onde o eleitorado apresenta perfil mais alinhado à direita e menor impacto em Pernambuco.

“Pernambuco é um estado em que isso provavelmente vai ter menos influência do que em Minas Gerais, São Paulo ou Rio Grande do Sul”, avaliou.

Para ele, candidatos de centro e de esquerda também podem explorar o desgaste do Supremo sem necessariamente aderir ao discurso mais radical de oposição à Corte.

“Você pode reconhecer que existe um problema institucional sem necessariamente ser um candidato que defende o impeachment de ministro”, afirmou.

Com a campanha entrando na reta decisiva, Russo considera que a crise ainda não permite antecipar seus efeitos sobre a disputa presidencial. O resultado dependerá dos desdobramentos no STF e da capacidade dos candidatos de transformar o episódio em uma pauta eleitoral capaz de dialogar com o eleitor que ainda não definiu seu voto.

