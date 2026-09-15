Caso Master: Moraes chama acusações de "criminosas mentiras" e diz que investigação é motivada por "vingança"
Ministro enviou manifestação de 121 tópicos a Fachin antes da sessão sobre mensagens de Vorcaro, que será retransmitida pelo JC Play nesta terça (15)
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ter cometido qualquer irregularidade e afirmou que as acusações relacionadas ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro são fruto de uma articulação com viés “político-eleitoral”.
O documento foi enviado ao presidente da Corte, Edson Fachin, na noite desta segunda-feira (14), véspera da sessão que analisará o relatório da Polícia Federal (PF) sobre mensagens atribuídas a Vorcaro.
Em um documento com 121 tópicos, Moraes afirmou que nunca favoreceu o Banco Master ou Vorcaro e que jamais julgou processos envolvendo o banqueiro ou a instituição financeira. O ministro também disse que está sendo responsabilizado por anotações produzidas por terceiros e classificou as acusações como “criminosas mentiras”.
Moraes acusa Mendonça de conduzir investigação por “vingança”
Na manifestação, Moraes também direcionou críticas ao ministro André Mendonça. Segundo ele, Mendonça teria conduzido e direcionado ilegalmente uma investigação relacionada ao caso Master contra sua pessoa.
Moraes relacionou a atuação de Mendonça a uma suposta motivação de “vingança”, associada à atuação do STF nos processos sobre a tentativa de golpe de Estado. O ministro também afirmou que o magistrado utilizou relatórios internos da Polícia Federal para apontar supostas pressões do relator por medidas contra ele.
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Em um dos trechos, Moraes escreveu: “Apesar da farsa montada e divulgada, não existe absolutamente nada e todos sabem a motivação político-eleitoral dessas criminosas mentiras. VINGANÇA”.
Na sequência, o ministro afirmou que o movimento seria promovido por “aliados daqueles que tentaram acabar com a Democracia e o Estado de Direito e foram condenados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.
STF analisa relatório nesta terça-feira
A sessão desta terça-feira (15) foi convocada por Fachin e terá como um dos principais pontos a análise do relatório produzido pela PF a partir de mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro. Os ministros deverão discutir se os elementos reunidos justificam a abertura de uma investigação envolvendo Moraes.
A sessão extraordinária do STF será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Corte no YouTube e também será retransmitida pelo JC Play.