Caso Master: Conversas de Vorcaro citam filhos de Fux e Nunes Marques e advogado ligado a Mendonça

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Diálogos extraídos do celular do ex-dono do Banco Master vieram à tona às vésperas do julgamento no STF sobre possível investigação de Moraes

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As conversas extraídas do celular do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, revelaram contatos do banqueiro com pessoas ligadas a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os diálogos mencionam Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, Kevin Marques, filho de Kassio Nunes Marques, e o advogado Ciro Soares, próximo de André Mendonça. As informações e respostas são do UOL.

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Filhos de Nunes Marques e Fux aparecem em conversas com Vorcaro

Mensagens vazadas entre Daniel Vorcaro e o advogado Kevin Marques, filho de Kassio Nunes Marques, citam supostos pagamentos de “R$ 500 mil” mensais. Em 2025, Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, também mencionou a Consult entre os “pagamentos essenciais”.

Segundo o Coaf, a empresa recebeu R$ 6,6 milhões do banco em um ano. Kevin negou ter trabalhado para o Master ou recebido dinheiro de Vorcaro e afirmou que os R$ 281,6 mil recebidos da Consult foram por serviços tributários sem relação com o STF.

Já Rodrigo Fux, filho de Luiz Fux, trocou mensagens com Vorcaro entre maio de 2024 e agosto de 2025. Os dois combinaram encontros e o banqueiro ofereceu convites para um camarote no Carnaval do Rio. Em março de 2025, Rodrigo orientou Vorcaro a enviar um e-mail à secretária de Luiz Fux no STF, sem que o assunto da mensagem fosse identificado.

Kevin Marques contestou a versão apresentada pelas mensagens, enquanto a assessoria de Rodrigo Fux afirmou que a aproximação comercial não se concretizou.

Advogado aparece em contatos com Vorcaro e Mendonça

Ciro Soares também aparece no conteúdo extraído do aparelho. O advogado participou da campanha pela indicação de André Mendonça ao STF e, segundo o UOL, teria levado Vorcaro ao escritório do ministro em 2025.

Em outra conversa, Soares comemorou com Vorcaro uma decisão de Mendonça favorável ao então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A mensagem enviada pelo advogado dizia apenas: “Ganhamos”.

Soares também é citado como responsável por intermediar convites para eventos promovidos pelo Instituto Iter, fundado por Mendonça.

Mulher cobrou Vorcaro por 'amiga' que 'ficou com Kassio'

No celular de Daniel Vorcaro também foram encontradas mensagens enviadas por uma mulher que informou ao banqueiro, em 28 de fevereiro de 2025, que "as meninas estão prontas" e pediu um endereço.

Em 7 de março, a mulher, identificada na conversa como Rayanna, mandou outras mensagens a Vorcaro: "A minha amiga lá aquele dia ! Deu certo né ? Ela disse que ficou com o kassio! Ela tá me cobrando aqui".

Vorcaro pediu para que ela enviasse "dados e valor". Antes de enviar uma chave Pix ao banqueiro, a mulher escreveu: "10 né! Ela ficou com ele".

A assessoria do ministro informou, ao Estadão, que ele "não tem conhecimento sobre o contexto" das mensagens de Vorcaro com Rayanna.

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