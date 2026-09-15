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Política | Notícia

Candidatos de direita falam em 'pizza' após pedido de vista de Dino no STF

Reações de nomes da direita ao pedido de vista de Flávio Dino no STF incluem críticas e uso da expressão "pizza" para definir o desfecho da sessão

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/09/2026 às 21:01
Ministro Alexandre de Moraes
Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Alejandro Zambrana/STF

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Candidatos e nomes ligados à direita recorreram à expressão "pizza" nesta terça-feira, 15, para reagir ao encerramento da sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido de vista de Flávio Dino. Renan Santos (Missão) classificou o resultado como uma "pizza horrorosa". Guto Zacarias (MBL-SP) afirmou que o julgamento "deu em pizza" e Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou se o caso terminaria da mesma forma.

O STF encerrou a sessão desta terça-feira sem decidir sobre o mérito do pedido de investigação envolvendo Alexandre de Moraes. Antes do pedido de vista de Flávio Dino, o placar estava em 4 a 3 contra a questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes, que propôs analisar conjuntamente o caso de Moraes e a ação sobre André Mendonça, além de redistribuir a relatoria. Dino havia votado a favor da proposta, o que levaria o placar a 4 a 4, mas seu voto deixou de ser contabilizado após o pedido de vista. Com isso, o julgamento foi suspenso.

"Que pizza horrorosa. Isso aqui virou um não país", escreveu Renan no X. Depois, o candidato à Presidência abriu uma transmissão no YouTube ao lado de Kim Kataguiri (Missão), candidato a deputado federal, e os dois iniciaram a live comendo pizza enquanto comentavam a sessão.

Guto Zacarias, candidato a deputado federal pelo MBL-SP, também associou diretamente o pedido de vista ao desfecho que criticava. "Deu em pizza: Flávio Dino pede vista do julgamento", escreveu no X.

Na mesma publicação, Zacarias acusou Dino de pedir vista para "sentar em cima do processo e salvar Moraes da investigação".

Nikolas Ferreira também utilizou a expressão em vídeo publicado no X. Após criticar a condução da sessão e integrantes do Supremo, questionou: "O que que vai acontecer? Vai dar pizza isso mesmo?"

O deputado afirmou que sua "paciência acabou" depois de seis horas de sessão e dirigiu ataques a Moraes, Dino, Gilmar Mendes e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência, não usou a expressão "pizza", mas também fez uma avaliação negativa do julgamento. "A sessão no STF expôs o limite do insustentável, e não podemos nos calar diante do que vimos hoje. O bate-boca entre ministros e o espetáculo degradante constrangem o País", escreveu no X.

Caiado afirmou ainda que a Corte teria perdido o rumo e disse que o País não poderia continuar "refém da instabilidade". "O Brasil precisa e vai voltar a ter ordem", declarou.

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