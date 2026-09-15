Alexandre de Moraes e André Mendonça travam embate sobre atuação da PF durante julgamento no STF
Discussão ocorreu durante análise do caso Master; Moraes defendeu aprofundar apuração e Mendonça afirmou existência de "PF paralela"
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Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizaram um dos momentos de maior tensão da sessão desta terça-feira (15), durante a discussão sobre a atuação da Polícia Federal (PF) nas apurações relacionadas ao caso Master.
O embate ocorreu enquanto os ministros analisavam a forma como foram produzidas e encaminhadas informações sobre as relações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com integrantes da Corte. Moraes defendeu o aprofundamento das investigações e reagiu às críticas feitas à atuação da PF.
Moraes defendeu que o julgamento sobre a própria conduta e a análise da atuação de André Mendonça no episódio sejam realizados conjuntamente. A situação de Mendonça está prevista para ser apreciada pelo STF no dia 23 de setembro.
“Não há como julgar hoje sem julgar terça. Quem tem medo da Polícia Federal?”, questionou Moraes.
“Não é questão de medo, não”, respondeu Mendonça.
Moraes retrucou: “Eu não estou perguntando a Vossa Excelência”.
“Mas eu estou lhe respondendo”, disse Mendonça.
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A discussão começou a ganhar força durante o debate sobre os limites da atuação da Polícia Federal e a forma como informações envolvendo ministros do Supremo chegaram à Corte.
Mendonça questionou procedimentos adotados nas apurações e mencionou a existência de monitoramento de ministros. Durante o debate, levantou críticas ao que classificou como uma atuação paralela da Polícia Federal.
Moraes contestou a linha de argumentação e voltou a defender que os fatos sejam investigados. Ele afirmou possuir testemunhas e sugeriu a convocação de delegados para esclarecer pontos discutidos no plenário.
O ministro também relacionou parte das controvérsias ao contexto das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e mencionou a atuação de grupos interessados em atingir integrantes do Supremo.
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Gilmar e Fux entram no debate
O decano Gilmar Mendes também criticou a condução de investigações contra ministros. Durante a sessão, afirmou que o “STF não é órgão de polícia” e fez uma dura crítica ao afastamento temporário do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.
Gilmar classificou a medida como um “vexame” para a instituição e disse que uma decisão dessa natureza não deveria ter sido tomada.
Luiz Fux, por outro lado, afirmou que a Segunda Turma do Supremo identificou “uma série de desvios de finalidade” na atuação do diretor-geral da PF.
“O que não pode é a Polícia Federal trabalhar contra o Poder Judiciário”, declarou Fux. Segundo ele, integrantes da Corte perceberam uma atuação da corporação que ultrapassaria os limites de uma investigação regular.
O confronto entre Moraes e Mendonça ocorreu em meio a uma sessão marcada por divergências sobre a condução das investigações, o papel da Polícia Federal e os procedimentos adotados pelo próprio Supremo no caso Master.