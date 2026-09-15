"A primeira medida será tirar as grades do Palácio do Governo", diz João Campos

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O candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos, afirmou nesta terça-feira (15), durante sabatina da CNN Brasil, que sua primeira medida, caso seja eleito, será retirar as grades que cercam o Palácio do Campo das Princesas.



Ao defender um governo que chamou de “popular”, o ex-prefeito do Recife também apresentou promessas nas áreas de segurança, saúde, educação e infraestrutura e fez críticas à atual gestão estadual.

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“Literalmente, a primeira medida que farei como governador, após assinar o livro de posse, é tirar as grades que hoje bloqueiam o Palácio do Governo”, afirmou. Segundo ele, a iniciativa simbolizaria uma mudança na relação entre o governo e a população.

Entre as propostas apresentadas, estão a duplicação da rede de ensino técnico, a construção de quatro hospitais, a criação de um programa de enfrentamento às facções criminosas e a ampliação de ações de formação profissional e industrialização.



Na área tributária, ele voltou a defender a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. Também afirmou que não pretende aumentar o próprio salário, em uma crítica direta à governadora Raquel Lyra (PSD). Segundo o socialista, a atual governadora elevou a própria remuneração no início da gestão.



Bets



A redução do imposto municipal para empresas de apostas esportivas, adotada durante sua gestão no Recife, foi um dos principais questionamentos da entrevista. Ele disse ser pessoalmente contrário aos jogos de aposta, mas justificou a medida pela necessidade de adequação da legislação municipal após a regulamentação federal do setor.



De acordo com o candidato, antes da mudança, o Recife arrecadava cerca de R$ 90 mil em seis anos com a atividade. Após a regulamentação municipal, a receita teria ultrapassado R$ 80 milhões anuais. Ele argumentou que outras cidades, como São Paulo, Porto Alegre e Caruaru, já haviam feito alterações semelhantes e que, sem a mudança, as empresas poderiam se instalar em outros municípios.

João também defendeu uma política de saúde pública voltada ao tratamento da dependência em jogos. A proposta é ampliar, em Pernambuco, estruturas de atendimento em saúde mental que, segundo ele, foram implantadas durante sua gestão na capital.



O candidato defendeu ainda restrições à publicidade das bets e comparou o debate ao enfrentamento da propaganda de cigarros. Para ele, municípios e veículos de comunicação podem participar da construção de uma política de redução da exposição da população às apostas.



Segurança e facções



A segurança pública ocupou parte significativa da sabatina. João afirmou que pretende tratar o combate ao crime organizado sem uma abordagem ideológica, combinando prevenção, fortalecimento das polícias e repressão qualificada. O candidato propôs uma estrutura de enfrentamento às facções com participação da Secretaria da Fazenda, especialmente para combater a lavagem de dinheiro.



“É a gente desorganizar as facções nas suas organizações financeiras e garantir que quem está na sua casa vai ter segurança de ir à esquina à noite”, declarou.



Entre as medidas apresentadas está o monitoramento das divisas de Pernambuco com uso de tecnologia e operações de fiscalização para dificultar a entrada de armas e drogas. João também prometeu fortalecer a Polícia Civil, ampliar o efetivo policial e aumentar a capacidade de investigação e elucidação de crimes.



Na área penitenciária, defendeu a ampliação de vagas e a criação de atividades produtivas dentro dos presídios como parte de uma política de ressocialização. Ao ser questionado sobre o modelo adotado pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou que Pernambuco precisa construir uma política baseada em critérios técnicos e respeito aos direitos humanos.



Proteção às mulheres



No combate à violência contra a mulher, ele prometeu duplicar o número de Delegacias da Mulher em Pernambuco e fazer com que todas funcionem 24 horas. Ele também defendeu a expansão de centros especializados de atendimento e acompanhamento às vítimas.



Outra promessa foi a aquisição de 20 mil tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores que tenham medidas protetivas. Segundo o candidato, a iniciativa seria discutida com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) a partir de janeiro, caso seja eleito.



“A gente precisa garantir que a Justiça tenha à disposição quantas tornozeleiras forem necessárias”, afirmou. Para João, a atuação do Estado precisa ocorrer antes que a violência doméstica evolua para casos de feminicídio.



Aliança com Lula



Questionado sobre as divergências dentro do PT pernambucano e sobre o apoio de integrantes do partido à candidatura de Raquel Lyra, ele minimizou o episódio. Ele destacou que a aliança entre PSB e PT foi aprovada por 86% do diretório estadual e afirmou haver “perfeita harmonia” entre as duas siglas no plano político.



O socialista vinculou sua candidatura à possibilidade de reconstrução da parceria entre Pernambuco e o governo federal em torno de grandes projetos. Citou a conclusão da Transnordestina até Suape, obras de infraestrutura hídrica, duplicação de rodovias e a construção de quatro hospitais, incluindo o Hospital Geral Metropolitano, projetado, segundo ele, com 900 leitos.



Ele também declarou acreditar na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse não trabalhar com a hipótese de uma vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Apesar disso, afirmou que teria condições de governar Pernambuco independentemente de quem estivesse no Palácio do Planalto.



O candidato usou a experiência à frente da Prefeitura do Recife para sustentar o argumento. Segundo ele, durante sua gestão, conseguiu ampliar investimentos, expandir a rede de ensino integral e aumentar a oferta de vagas em creches mesmo durante o governo Jair Bolsonaro.



“Pernambuco vai ser líder do Nordeste”



Na avaliação do ex-prefeito, Pernambuco perdeu espaço econômico e em indicadores de infraestrutura para outros estados nordestinos. Ele citou Alagoas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte como exemplos de avanços em áreas como rodovias, educação, turismo, agropecuária, indústria e tecnologia.

“Para a gente que foi um Estado líder do Nordeste, ver esse cenário de falta de protagonismo do Estado é algo que nos preocupa”, afirmou.



Como resposta, o candidato prometeu recuperar a posição de liderança regional. A estratégia, segundo ele, passa por investimentos em infraestrutura, formação profissional, industrialização e articulação com o governo federal.



STF e Alexandre de Moraes



No fim da sabatina, João foi questionado sobre o julgamento no STF envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a possibilidade de abertura de investigação e eventual impeachment. Sem defender diretamente o afastamento do magistrado, o candidato afirmou que ninguém está acima da Constituição e que qualquer investigação deve respeitar o devido processo legal.



Ele criticou o que classificou como “vazamentos seletivos” e “investigações seletivas” e afirmou que o debate político deveria voltar às questões concretas enfrentadas pela população.

“O Brasil precisa aterrizar na vida real”, declarou.



Para o candidato, eventuais irregularidades envolvendo integrantes do Judiciário devem ser apuradas, desde que sejam observados o rito processual e o direito à ampla defesa. A declaração veio em meio à disputa eleitoral e ao acirramento do debate nacional em torno do Supremo.