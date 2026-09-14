Zanin e Gilmar recebem acesso a dados extraídos do celular de Vorcaro antes de sessão sobre Moraes
Mendonça é contra o compartilhamento do material com os demais ministros, enquanto Gilmar havia pedido a Fachin acesso aos dados para a Corte
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Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), receberam da Polícia Federal (PF) os dados brutos extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro e já iniciaram a análise do material. O acesso ocorre a menos de 24 horas da sessão marcada para esta terça-feira (15), que poderá definir os próximos passos de uma investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.
Segundo o Estadão, outros ministros também poderão consultar os dados. Gilmar Mendes havia pedido a Edson Fachin que adotasse medidas para garantir o acesso do restante da Corte ao material.
Moraes também pediu acesso ao conteúdo
Alexandre de Moraes também requisitou acesso integral aos dados extraídos do celular do banqueiro. O aparelho estava em posse de Vorcaro quando ele foi preso, em 17 de novembro, e o conteúdo obtido a partir do telefone serviu de base para diferentes fases da Operação Compliance Zero.
A movimentação ocorre às vésperas da sessão do STF que poderá analisar a abertura de investigação envolvendo Moraes.
Mendonça é contra compartilhamento
O ministro André Mendonça se posicionou contra o compartilhamento do material extraído do celular de Vorcaro com os demais integrantes do STF. Segundo ele, a medida poderia comprometer o andamento das investigações.
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Mendonça reconheceu, porém, que seu gabinete já havia recebido da PF, em março, um envelope contendo os dados extraídos do aparelho, que estava com Vorcaro no momento da prisão.
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