Zanin e Gilmar recebem acesso a dados extraídos do celular de Vorcaro antes de sessão sobre Moraes

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Mendonça é contra o compartilhamento do material com os demais ministros, enquanto Gilmar havia pedido a Fachin acesso aos dados para a Corte

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Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), receberam da Polícia Federal (PF) os dados brutos extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro e já iniciaram a análise do material. O acesso ocorre a menos de 24 horas da sessão marcada para esta terça-feira (15), que poderá definir os próximos passos de uma investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o Estadão, outros ministros também poderão consultar os dados. Gilmar Mendes havia pedido a Edson Fachin que adotasse medidas para garantir o acesso do restante da Corte ao material.

Moraes também pediu acesso ao conteúdo

Alexandre de Moraes também requisitou acesso integral aos dados extraídos do celular do banqueiro. O aparelho estava em posse de Vorcaro quando ele foi preso, em 17 de novembro, e o conteúdo obtido a partir do telefone serviu de base para diferentes fases da Operação Compliance Zero.

A movimentação ocorre às vésperas da sessão do STF que poderá analisar a abertura de investigação envolvendo Moraes.

Mendonça é contra compartilhamento

O ministro André Mendonça se posicionou contra o compartilhamento do material extraído do celular de Vorcaro com os demais integrantes do STF. Segundo ele, a medida poderia comprometer o andamento das investigações.

Mendonça reconheceu, porém, que seu gabinete já havia recebido da PF, em março, um envelope contendo os dados extraídos do aparelho, que estava com Vorcaro no momento da prisão.

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