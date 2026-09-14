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Política | Notícia

Zanin e Gilmar recebem acesso a dados extraídos do celular de Vorcaro antes de sessão sobre Moraes

Mendonça é contra o compartilhamento do material com os demais ministros, enquanto Gilmar havia pedido a Fachin acesso aos dados para a Corte

Por Eduardo Scofi Publicado em 14/09/2026 às 11:32
Ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin
Ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin - Gustavo Moreno/STF

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Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), receberam da Polícia Federal (PF) os dados brutos extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro e já iniciaram a análise do material. O acesso ocorre a menos de 24 horas da sessão marcada para esta terça-feira (15), que poderá definir os próximos passos de uma investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o Estadão, outros ministros também poderão consultar os dados. Gilmar Mendes havia pedido a Edson Fachin que adotasse medidas para garantir o acesso do restante da Corte ao material.

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Moraes também pediu acesso ao conteúdo

Alexandre de Moraes também requisitou acesso integral aos dados extraídos do celular do banqueiro. O aparelho estava em posse de Vorcaro quando ele foi preso, em 17 de novembro, e o conteúdo obtido a partir do telefone serviu de base para diferentes fases da Operação Compliance Zero.

A movimentação ocorre às vésperas da sessão do STF que poderá analisar a abertura de investigação envolvendo Moraes.

Mendonça é contra compartilhamento

O ministro André Mendonça se posicionou contra o compartilhamento do material extraído do celular de Vorcaro com os demais integrantes do STF. Segundo ele, a medida poderia comprometer o andamento das investigações.

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Mendonça reconheceu, porém, que seu gabinete já havia recebido da PF, em março, um envelope contendo os dados extraídos do aparelho, que estava com Vorcaro no momento da prisão.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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