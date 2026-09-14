Raquel Lyra promete ampliar investimentos, reduzir burocracia e facilitar crédito para empresas se reeleita

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Em sabatina da CBN e Fecomércio, governadora destacou medidas para estimular empresas, qualificação profissional e simplificação tributária

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), apresentou, durante sabatina promovida pela CBN e pela Fecomércio, propostas para ampliar investimentos, reduzir a burocracia, facilitar o acesso ao crédito, qualificar trabalhadores e estimular a inovação em um eventual segundo mandato.

Entre as medidas citadas, a governadora destacou a redução das multas relacionadas a obrigações acessórias, limitadas, segundo ela, a 15%. Também afirmou que problemas relacionados a essas obrigações deixaram de impedir empresas de aderirem a parcelamentos tributários.

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Raquel disse que pretende avançar na simplificação da abertura e do funcionamento de empresas. Ela citou o decreto de liberdade econômica, que retirou mais de 900 atividades da necessidade de determinados licenciamentos ambientais e do Corpo de Bombeiros.

“A gente tem um decreto de liberdade econômica que tirou mais de 900 CNAEs da necessidade de licenciamento ambiental, de licenciamento do Corpo de Bombeiros. A gente precisa continuar simplificando. A gente precisa fazer com que as pessoas possam abrir o seu negócio de maneira mais simples, possam ter o seu negócio funcionando de maneira mais simples.”



A governadora também destacou o aumento dos investimentos públicos. Segundo ela, Pernambuco saiu de cerca de R$ 1,5 bilhão a R$ 1,8 bilhão por ano para R$ 26 bilhões em obras públicas em quatro anos.

“A gente saiu de um Estado que investia algo em torno de R$ 1,5 bilhão ou R$ 1,8 bilhão por ano para chegarmos, em quatro anos, a R$ 26 bilhões de investimentos em obras públicas.”

Na área fiscal, citou a possibilidade de redução de juros e multas e o parcelamento do principal das dívidas. Também mencionou a redução da alíquota do IPVA de 2,4% para 2%, com pagamento em até dez parcelas. Para um segundo mandato, afirmou que pretende ampliar a digitalização dos serviços e usar inteligência artificial para reduzir o tempo gasto em processos administrativos.

Segundo Raquel, Pernambuco deverá ampliar a infraestrutura para acompanhar o crescimento econômico e atrair investimentos.

“A gente está preparando Pernambuco para liderar o Nordeste. E isso passa por investimento público, mas também por investimento privado. O papel do Estado é criar as condições para que o empreendedor possa investir, gerar emprego e gerar renda.”

Ela citou o Porto de Suape, a Transnordestina e as obras rodoviárias como estruturas estratégicas para ampliar a capacidade logística e econômica do Estado.

Crédito para micro e pequenas empresas

Raquel apresentou como prioridade a ampliação do crédito para pequenos negócios, com o fortalecimento da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe), do programa Bora Empreender e a criação de um fundo estadual de garantia de crédito.

“A gente está estudando um fundo garantidor de crédito, que é você conseguir misturar dinheiro público com dinheiro privado para poder fazer com que o empreendedor tenha acesso a crédito mais barato. Porque hoje o crédito é muito burocrático.”

A proposta seria voltada principalmente a micro e pequenos empresários, com linhas diferenciadas para públicos específicos.

Formação profissional e empregos

Para enfrentar a falta de trabalhadores qualificados, Raquel defendeu a expansão dos programas de formação profissional, das escolas técnicas e de iniciativas como Trilho, ETEc e TriaTec. A meta apresentada é abrir mais 30 escolas técnicas estaduais e avançar na universalização do ensino integral.

“A gente precisa formar as pessoas de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Não adianta a gente formar para uma profissão que não tem vaga.”

A governadora também afirmou que pretende ampliar a parceria com o Sistema S e utilizar escolas estaduais para levar cursos profissionalizantes ao interior.

Economia local

Outra frente apresentada foi o fortalecimento dos polos econômicos do interior. Raquel citou compras públicas de uniformes escolares e tênis fabricados em Pernambuco como mecanismos para movimentar a economia local.

“Quando o Estado compra dentro de Pernambuco, ele gera emprego aqui, gera renda aqui e faz o dinheiro circular aqui. É uma política de desenvolvimento econômico.”

Em um eventual segundo mandato, afirmou que pretende fortalecer cadeias produtivas como a de confecções, a bacia leiteira e a fruticultura do Vale do São Francisco.

Raquel diz que recebe dentro da lei

Questionada, em coletiva após a sabatina, sobre a denúncia feita por um opositor de que receberia salário acima do teto constitucional, Raquel negou irregularidades e afirmou que seus rendimentos são legais.

“Tudo o que eu recebo, eu sou procuradora do Estado, fui concursada minha vida inteira, optei pelo serviço público desde os primeiros anos de atividade profissional na minha vida, como advogada, delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco e recebo tudo dentro da lei. Todo mundo me conhece e sabe muito bem qual é a minha trajetória, de onde vem o meu dinheiro e qual é, por conta também de toda prestação que a gente faz, as campanhas que a gente faz. Todo o meu imposto de renda está colocado lá”.

