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Política | Notícia

Raquel Lyra defende continuidade da gestão em ato de campanha no Recife

Em ato no Córrego do Jenipapo, candidata citou ações do governo e prometeu ampliar restaurantes populares e investimentos em mobilidade na capital

Por Alice Lins Publicado em 14/09/2026 às 22:37
Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição ao governo de Pernambuco
Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição ao governo de Pernambuco - Beto Figueiroa/Divulgação

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) realizou um porta a porta com panfletagem no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte do Recife, na noite desta segunda-feira (14). No ato, esteve acompanhada dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). A vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) não esteve no evento por cumprir outras agendas.

Durante a passagem pela comunidade, Raquel conversou com moradores, comerciantes e apoiadores. No discurso, disse que pretende ampliar o número de refeições distribuídas por meio dos restaurantes populares, além de investir em mobilidade no Recife.

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Ela também cita as obras que fez pelo estado: "Entregamos o Terminal Integrado de Igarassu, estamos fazendo os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, as estações de BRT que deveriam estar prontas desde a Copa do Mundo, novos hospitais, para permitir que os próximos quatro anos sejam os melhores da história de Pernambuco".

Por fim, defendeu a continuidade da administração estadual e afirmou estar preparada para um possível segundo mandato.

"A gente arrumou a casa, arrumou dinheiro, construiu pontes. Temos a parceria com o governo federal, mas sobretudo a confiança de vocês, que sabem que o que a gente caminhou até aqui não dá para voltar atrás de novo", declarou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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