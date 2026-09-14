Quaest: receio de continuidade de Lula e da volta dos Bolsonaro ficam tecnicamente empatados

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Pesquisa mostra empate técnico entre os dois cenários, após vantagem numérica do temor da volta dos Bolsonaro registrada em julho

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A preocupação dos eleitores com a continuidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o retorno da família Bolsonaro ao poder está tecnicamente empatada, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14).

O levantamento mostra que 44% têm mais receio de um novo mandato do presidente, enquanto 42% apontam maior temor da volta dos Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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O resultado mantém a tendência de aproximação observada nas últimas rodadas. Na semana anterior, os dois cenários apareciam com 43% cada. Agora, o receio de um novo mandato de Lula oscilou para 44%, enquanto o temor do retorno da família Bolsonaro passou para 42%. As variações estão dentro da margem de erro.

O cenário é diferente do registrado em julho, quando 46% diziam temer mais a volta dos Bolsonaro, contra 38% que apontavam a continuidade de Lula. Desde então, a distância foi reduzida sucessivamente: em 14 de agosto, os índices eram de 45% e 41%, respectivamente.

Além dos dois principais grupos, 7% dos entrevistados afirmaram ter receio das duas possibilidades, enquanto 2% disseram não temer nenhuma delas. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

Diferenças regionais

Os resultados variam de acordo com a região. No Nordeste, 56% afirmam ter maior receio do retorno da família Bolsonaro, enquanto 33% citam a continuidade de Lula.

No Sudeste, o cenário se inverte: 47% têm mais receio de um novo mandato do petista, contra 37% que apontam os Bolsonaro. No Sul, os índices são de 51% e 36%, respectivamente. Norte e Centro-Oeste, analisados conjuntamente, registram 48% e 37%.

Renda e religião

A percepção também apresenta diferenças entre grupos de renda. Entre eleitores que recebem até dois salários mínimos, 50% temem mais a volta dos Bolsonaro, enquanto 35% apontam a continuidade de Lula.

Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, 51% citam maior receio de um novo mandato do petista, contra 36% que mencionam os Bolsonaro.

O recorte religioso também mostra diferenças. Entre os evangélicos, 54% dizem temer mais a continuidade de Lula e 30% apontam a volta dos Bolsonaro.

Entre os católicos, 48% têm maior receio do retorno da família do ex-presidente, contra 39% que citam um novo mandato do petista.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de setembro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.



