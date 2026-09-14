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Política | Notícia

Quaest: receio de continuidade de Lula e da volta dos Bolsonaro ficam tecnicamente empatados

Pesquisa mostra empate técnico entre os dois cenários, após vantagem numérica do temor da volta dos Bolsonaro registrada em julho

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/09/2026 às 11:16 | Atualizado em 14/09/2026 às 11:38
Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/Divulgação e Geraldo Magela/Agência Senado

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A preocupação dos eleitores com a continuidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o retorno da família Bolsonaro ao poder está tecnicamente empatada, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14).

O levantamento mostra que 44% têm mais receio de um novo mandato do presidente, enquanto 42% apontam maior temor da volta dos Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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O resultado mantém a tendência de aproximação observada nas últimas rodadas. Na semana anterior, os dois cenários apareciam com 43% cada. Agora, o receio de um novo mandato de Lula oscilou para 44%, enquanto o temor do retorno da família Bolsonaro passou para 42%. As variações estão dentro da margem de erro.

O cenário é diferente do registrado em julho, quando 46% diziam temer mais a volta dos Bolsonaro, contra 38% que apontavam a continuidade de Lula. Desde então, a distância foi reduzida sucessivamente: em 14 de agosto, os índices eram de 45% e 41%, respectivamente.

Além dos dois principais grupos, 7% dos entrevistados afirmaram ter receio das duas possibilidades, enquanto 2% disseram não temer nenhuma delas. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

Diferenças regionais

Os resultados variam de acordo com a região. No Nordeste, 56% afirmam ter maior receio do retorno da família Bolsonaro, enquanto 33% citam a continuidade de Lula.

No Sudeste, o cenário se inverte: 47% têm mais receio de um novo mandato do petista, contra 37% que apontam os Bolsonaro. No Sul, os índices são de 51% e 36%, respectivamente. Norte e Centro-Oeste, analisados conjuntamente, registram 48% e 37%.

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Renda e religião

A percepção também apresenta diferenças entre grupos de renda. Entre eleitores que recebem até dois salários mínimos, 50% temem mais a volta dos Bolsonaro, enquanto 35% apontam a continuidade de Lula.

Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, 51% citam maior receio de um novo mandato do petista, contra 36% que mencionam os Bolsonaro.

O recorte religioso também mostra diferenças. Entre os evangélicos, 54% dizem temer mais a continuidade de Lula e 30% apontam a volta dos Bolsonaro.

Entre os católicos, 48% têm maior receio do retorno da família do ex-presidente, contra 39% que citam um novo mandato do petista.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de setembro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

 

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