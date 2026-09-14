Quaest: Flávio tem 42% e Lula 40% em cenário de segundo turno
Subtítulo: Levantamento mostra Lula estável e Flávio dois pontos acima da rodada anterior; no 2º turno, placar é de 42% a 40% para o candidato do PL.
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42% das intenções de voto, contra 40% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma simulação de segundo turno da pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14). Segundo a série da Quaest, é a primeira vez desde abril que Flávio aparece numericamente à frente de Lula nesse confronto. A diferença de dois pontos coloca os dois em situação de empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.
No cenário de primeiro turno, Lula tem 36%, enquanto Flávio aparece com 31%. A distância entre os dois caiu de sete para cinco pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada em 7 de setembro.
Lula permaneceu no mesmo patamar da rodada anterior. Já a variação de dois pontos de Flávio Bolsonaro está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 7%, ante 8% na pesquisa anterior; Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%; e Romeu Zema (Novo), com 1%. Renan e Caiado tinham 3% cada na rodada de 7 de setembro, enquanto Zema marcava 2%.
Os eleitores que se dizem indecisos representam 10%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Outros 7% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não irão votar, ante 8% no levantamento passado.
Confira os números abaixo:
Primeiro turno - estimulada
- Lula (PT): 36% (-)
- Flávio Bolsonaro (PL): 31% (+2)
- Augusto Cury (Avante): 7% (-1)
- Renan Santos (Missão): 4% (+1)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (+1)
- Romeu Zema (Novo): 1% (-1)
- Clariana Barão (DC): 0% (-)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (-)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (-)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (-)
- Samara Martins (UP): 0% (-1)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (-)
- Indecisos: 10% (-)
- Branco/nulo/não vai votar: 7% (-1)
Segundo turno
A pesquisa também mostra um cenário mais equilibrado em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O candidato do PL aparece com 42%, contra 40% do presidente. Como a diferença é de dois pontos, os dois estão tecnicamente empatados. Outros 13% dizem que votariam em branco, anulariam ou não compareceriam, e 5% estão indecisos.
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Lula também aparece em situação de empate técnico nas simulações contra Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos. O petista marca 38% contra 36% de Cury; 41% contra 39% de Caiado; e 41% contra 38% de Renan.
A única vantagem fora da margem de erro entre os cenários testados é contra Romeu Zema. Nesse confronto, Lula tem 45% das intenções de voto, ante 33% do governador de Minas Gerais.
Lula e Flávio têm mesma rejeição
Além da aproximação nas intenções de voto, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com o mesmo índice de rejeição. 55% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em cada um dos dois candidatos. Na rodada anterior, a rejeição de Lula era de 53%, enquanto a de Flávio já estava em 55%.
Entre os demais nomes, Ronaldo Caiado tem 42% de rejeição; Romeu Zema, 40%; Renan Santos, 30%; e Augusto Cury, 26%.
A Quaest também perguntou aos entrevistados que indicaram algum candidato se a escolha já está definida. Ao todo, 73% afirmaram que o voto é definitivo, ante 71% na pesquisa anterior, enquanto 27% disseram que ainda podem mudar de candidato.
Entre os eleitores de Lula, 80% consideram a escolha definitiva. O índice é de 72% entre os que declaram voto em Flávio Bolsonaro e de 60% entre os eleitores de Augusto Cury.
Desaprovação do governo permanece em 50%
A pesquisa mostra ainda estabilidade na aprovação do governo Lula. 50% desaprovam o trabalho do presidente e 43% aprovam, os mesmos percentuais registrados em 7 de setembro. Outros 7% não souberam ou não responderam.
Na avaliação da gestão, 38% consideram o governo negativo, mesmo índice da rodada anterior. A parcela que avalia a administração positivamente passou de 34% para 32%, enquanto a avaliação regular oscilou de 25% para 27%.
A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.