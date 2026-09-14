Moraes pede mais uma quebra de sigilo do caso Master antes de sessão prevista para terça-feira

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Ministro afirma que processo reúne elementos essenciais para julgamento que analisará possível abertura de procedimento contra ele no STF

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a quebra do sigilo de mais uma ação relativa ao caso do Banco Master sob a relatoria de André Mendonça. Em ofício enviado ao presidente da Corte, Edson Fachin, ele afirma que resta um inquérito secreto.

Ele sustenta que esse processo é fundamental para o julgamento previsto para a próxima terça-feira, 15, quando o plenário vai decidir se autoriza abertura de procedimento contra o próprio Moraes.

"Ocorre, entretanto, que não foi levantado o sigilo da PET 15645 distribuída por prevenção ao Ministro André Mendonça e que possui elementos essenciais para o julgamento da PET 16662, previsto para a próxima terça-feira, 15 de setembro", diz o documento.

Plenário analisará relatório com mensagens de Daniel Vorcaro

A sessão a que se refere o ministro vai se debruçar sobre o conteúdo de relatório da Polícia Federal com base em mensagens extraídas do celular do dono do Master, Daniel Vorcaro, tornado público por Mendonça. Nele, Moraes aparece como um dos destinatários de mensagens do banqueiro.

Como revelou o Estadão, dentre os indícios contra o magistrado está uma mensagem em que o empresário pergunta, na antevéspera de sua prisão, se deveria sair do País. Em outra oportunidade, pede a Moraes que interceda junto ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Também há registros de que o ministro editou um contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes.

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