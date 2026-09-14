Mendonça pretende antecipar voto sobre Moraes diante de expectativa de pedido de vista no STF

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Articulação também prevê que Fachin e Fux apresentem seus votos antes de eventual pedido de vista que pode suspender o julgamento por até 90 dias

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O ministro André Mendonça pretende antecipar seu voto na sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15), mesmo diante da expectativa de que aliados de Alexandre de Moraes apresentem um pedido de vista para suspender a análise por até 90 dias.

Segundo informações da Coluna do Estadão, Mendonça articula para que Edson Fachin e Luiz Fux também apresentem seus votos antes de uma eventual paralisação do julgamento.

Mendonça era o relator do caso, mas a relatoria passou para Fachin no fim de semana, após um acordo entre os dois ministros. Com a mudança, Fachin será o primeiro a votar na sessão.

Votos podem ser registrados antes da vista

A possibilidade de um pedido de vista tem sido considerada nos bastidores do STF antes da sessão que analisará a abertura de uma investigação envolvendo Moraes. De acordo com o Estadão, a articulação busca permitir que Fachin, Mendonça e Fux registrem suas posições antes de uma eventual suspensão.

Caso o pedido de vista seja apresentado, a análise poderá ficar interrompida por até 90 dias. A estratégia seria, portanto, antecipar a apresentação dos votos desses ministros antes que o processo seja formalmente suspenso.

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