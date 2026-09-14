João Campos rebate acusação de ‘fura-fila’ e justificou aditivos em obras do Recife

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Candidato do PSB afirmou que disputa sobre vaga para PCD está na Justiça e justificou aumento de custos na obra da orla de Boa Viagem

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) rebateu, nesta segunda-feira (14), durante entrevista à TV Globo, a acusação de “fura-fila” feita pela adversária Raquel Lyra (PSD) e defendeu medidas adotadas durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

O socialista falou sobre o concurso para procurador do município, aditivos em obras, saúde, concessão da Compesa, impostos, segurança e mudanças climáticas.

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A entrevista integra a série realizada pela emissora com os candidatos ao Governo de Pernambuco. Raquel será entrevistada nesta terça-feira (15), enquanto os demais concorrentes participarão de entrevistas gravadas na quarta-feira (16).

Concurso público

Questionado sobre o concurso da Procuradoria do Recife, João afirmou que a disputa envolvendo uma vaga reservada a pessoa com deficiência está na Justiça.

Segundo ele, o processo envolveu dois candidatos com deficiência, um físico e outro intelectual, e passou por um recurso administrativo antes de chegar ao Judiciário. “Não existe nenhum filho de juiz trabalhando na Procuradoria do Recife ou que tenha trabalhado”, afirmou.

João também disse que a condição relacionada à deficiência intelectual já existia antes da realização do concurso, embora a documentação tenha sido apresentada posteriormente.

Ele afirmou que recursos administrativos são procedimentos comuns e que, quando não há consenso, a questão deve ser analisada pela Justiça.

O episódio é explorado por Raquel Lyra com a expressão “fura-fila”, em referência à disputa pela vaga destinada a pessoa com deficiência.

João, por sua vez, utiliza contra a adversária o termo “fura-teto”, relacionado à remuneração que ela recebe como procuradora do Estado, superior ao salário de governadora.

Durante a entrevista, João afirmou ainda ter realizado mais de 12 mil nomeações por concursos durante os oito anos em que comandou a Prefeitura do Recife.

O candidato também disse que denúncias relacionadas ao concurso foram arquivadas pela Justiça e pelo Ministério Público.

Aditivos em obras

Ao ser questionado sobre os aditivos em contratos de obras da Prefeitura do Recife, João afirmou que alterações de valor e prazo são previstas pela legislação quando surgem situações não contempladas inicialmente. “Aditivos são permitidos de duas formas, aditivo de valor e aditivo de prazo. Tudo tem uma regra que disciplina isso”, disse.

Um dos casos citados é a requalificação da orla de Boa Viagem. Em março deste ano, um terceiro aditivo acrescentou R$ 11,5 milhões ao contrato, elevando o valor total para R$ 146,6 milhões. O contrato original, firmado em 2024, era de R$ 109,8 milhões. Com os acréscimos anteriores, o aumento acumulado supera R$ 36 milhões.

A Prefeitura do Recife justificou o novo aditivo pela necessidade de serviços não previstos no projeto inicial, como ampliação da sinalização da Avenida Boa Viagem e substituição de tubulações de drenagem consideradas inadequadas para reaproveitamento.

Também foram apontadas interferências de redes subterrâneas de água, drenagem, energia e gás, identificadas durante as escavações. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2026.

João citou as interferências subterrâneas como exemplo de situações que podem alterar o planejamento de uma obra. Ele também mencionou o Mercado de São José, onde, segundo o candidato, achados arqueológicos exigiram procedimentos especializados.

Saúde e Compesa

Na área da saúde, João criticou a estratégia do Governo de Pernambuco e afirmou que hospitais devem priorizar a ampliação da capacidade de atendimento, com mais centros cirúrgicos, enfermarias e leitos, antes de investimentos em fachadas.

O candidato voltou a defender a expansão da rede estadual e a contratação de profissionais, além da construção de 4 novos hospitais.

Sobre a concessão da distribuição de água da Compesa, João afirmou que o principal problema do Estado está na produção de água. Ele disse que os recursos obtidos com a concessão, citados por ele como R$ 4 bilhões, devem ser utilizados em obras de infraestrutura hídrica.

O candidato prometeu 94 grandes projetos de abastecimento e afirmou que consumidores inscritos na tarifa social não deveriam pagar pelo serviço quando não houver fornecimento de água.

Na educação, João foi questionado sobre problemas relatados em creches municipais, como rodízio de crianças, falta de profissionais e dificuldades estruturais. Ele classificou os casos como exceções e afirmou que a Prefeitura criou 13 mil vagas, contratou profissionais e requalificou unidades.

Impostos e mudanças climáticas

Ao falar sobre a política tributária, João afirmou que não aumentou impostos municipais durante sua gestão e criticou a elevação do ICMS em Pernambuco, que passou de 18% para 20,5%. Para o candidato, o aumento da carga tributária prejudica a atividade econômica.

João também apresentou propostas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Entre as medidas citadas estão ações de gestão costeira, obras voltadas à segurança hídrica e intervenções para reduzir os impactos de eventos extremos em Pernambuco.

O candidato ainda defendeu a revitalização e ampliação da Transnordestina no Estado, com articulação junto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segurança pública

Na segurança, João prometeu ampliar o monitoramento das fronteiras estaduais, integrar bancos de dados e reforçar o combate aos crimes financeiros. Também defendeu delegacias da mulher funcionando 24 horas em municípios com mais de 60 mil habitantes.

Outra proposta apresentada foi a instalação de 20 mil equipamentos de monitoramento eletrônico para acompanhar casos de medidas protetivas. Segundo João, as medidas fariam parte de uma estratégia de integração entre as forças de segurança e uso de tecnologia no combate à criminalidade.

