João Campos garante vinda de Lula a Pernambuco, mas diz que data ainda está em definição

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Segundo João, a equipe responsável pela campanha de Lula está ajustando o calendário do presidente

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O candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), confirmou nesta segunda-feira (14) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá cumprir agenda em Pernambuco, mas afirmou que a data da visita ainda está sendo definida pela coordenação da campanha.

A declaração foi dada durante encontro com representantes da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco (Adepe), no Recife.

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Segundo João, a equipe responsável pela campanha de Lula está ajustando o calendário do presidente, que também deverá cumprir compromissos em Minas Gerais e em outro estado da Região Sudeste. Por isso, ainda não há uma data oficialmente cravada para a passagem pelo Estado. “

Está confirmado que ele vai fazer agenda em Pernambuco, mas a gente está fechando uma data.”, afirmou.



João Campos também demonstrou confiança no desempenho eleitoral de Lula e disse esperar que Pernambuco tenha papel relevante na disputa presidencial. O Estado é o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, atrás apenas da Bahia.

A eventual passagem de Lula por Pernambuco deverá integrar a estratégia nacional do presidente para reforçar alianças e mobilizar as bases eleitorais nos estados durante a campanha.