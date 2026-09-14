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Política | Notícia

Fachin determina que Mendonça retire sigilo de pagamentos de Vorcaro

Decisão atende a pedido de Alexandre de Moraes e amplia transparência sobre processo que reúne informações financeiras do empresário e do Banco Master

Por JC Publicado em 14/09/2026 às 13:14 | Atualizado em 14/09/2026 às 13:16
Colagem do ministro Edson Fachin e banqueiro Daniel Vorcaro
Colagem do ministro Edson Fachin e banqueiro Daniel Vorcaro - Colagem: Agência Brasil/Banco Master

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou nesta segunda-feira (14) que o ministro André Mendonça retire o sigilo do processo que reúne informações sobre a rede de pagamentos do empresário Daniel Vorcaro e do Banco Master.

A medida atende a um pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes no domingo (13), para que os detalhes do caso sejam tornados públicos. O processo reúne informações sobre as movimentações financeiras de Vorcaro e do banco e estava sob sigilo por determinação de Mendonça.

*Matéria em atualização

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